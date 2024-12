Coluna Momento Pet: Gatinho Salém

O gatinho Salém é o astro da coluna Momento Pet desta semana. O pretinho foi adotado por Kauane Vitória, de 21 anos, há mais de sete anos. Ao jornal, Kauane contou que é apaixonada por gatos, principalmente gatos pretos.

Segundo informou, Salém não tem uma raça definida e foi resgatado junto com sua mãe, que infelizmente faleceu. Seus irmãozinhos foram doados e, quando ninguém quis adotá-lo, Kauane ficou com ele. “Hoje ele vive comigo, é muito sapeca, vive correndo pela casa. Me deixa feliz saber que tem um lar onde todos o amam. Tenho total cuidado com ele e um carinho enorme. Já cheguei a ter mais de 8 gatos resgatados da rua e de maus tratos”, contou.

