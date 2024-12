Quase 400 alunos se formaram na Rede Municipal

A formatura das escolas da rede municipal de ensino de Vargem Grande do Sul aconteceu na terça-feira, dia 10. Na ocasião, 390 estudantes do 5º ano das sete escolas municipais se formaram. Os alunos, em sua maioria com 10 anos, concluíram o 5º ano do Ensino Fundamental.

Na ocasião, alunos das Escolas Municipais de Educação (Emebs) Nair Bolonha, Mário Beni, Antônio Coury, Professor Henrique de Brito Novaes, Professor Francisco Ribeiro Carril, Professora Darci Troncoso Peres de Carvalho, Padre Donizetti e Professor Flávio Iared receberam o certificado de conclusão da primeira etapa do ensino fundamental no Centro Educacional Esportivo José Cortez, na Vila Santana.

Esse ano o tema escolhido pelo Departamento de Educação foi “Os 100 Anos da Disney”. Com figurino especial, cada escola representou um filme dentre os clássicos da Disney passando pelos anos.

A EMEB Professor Henrique de Brito Novaes representou o filme Branca de Neve, enquanto a EMEB Mário Beni ficou com o filme Cinderela.

Já a EMEB Prof. Flávio Iared representou o filme Alice no País das Maravilhas e a EMEB Padre Donizetti, o Peter Pan.

O filme do Aladdin foi representado pelos alunos da EMEB Nair Bolonha. A EMEB Antônio Coury ficou com o filme Mulan. Para finalizar, a EMEB Prof. Francisco Ribeiro Carril representou o filme Frozen.

Estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), a presidente da Câmara Municipal Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), a diretora do Departamento de Educação Renata Regina Taú Bocamino, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo Márcia Iared, os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (Cidadania) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino, o diretor do Departamento de Esportes e Lazer Luís Carlos Garcia da Silva, bem como as professoras, equipe das escolas e familiares dos alunos.

A cerimonialista e coordenadora pedagógica do ensino infantil, Valderis Ap. da Silva Martins iniciou saudando os familiares, professores, amigos, autoridades e especialmente os formandos.

Após, foi realizada a entrada dos formandos, protagonistas da festa, juntamente com diretores, vice-diretores, coordenadores e professores das salas, e na sequência, foram executados o Hino Nacional e o Hino de Vargem Grande do Sul.

Um aluno de cada escola foi escolhido para representar a unidade na entrega dos certificados. Os demais alunos formandos receberam os certificados das mãos de seus professores.

Cada escola fez sua apresentação especial com o tema deste ano, ‘Os 100 Anos da Disney’. Após, os membros do Grupo da Cultura estiveram presentes, representando alguns personagens memoráveis para a alegria da criançada.

Na ocasião, a diretora de Educação Renata, falou aos formandos com muito carinho, bem como o prefeito Amarildo e a presidente da Casa de Leis Danutta.