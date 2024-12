Queijo Brie Folhado da Natalie Ellen Vidale

Ingredientes

150 gramas de queijo brie congelado, 200 gramas de massa folhada congelada, mel a gosto, manteiga ou ovo para pincelar, frutas secas a gosto, castanhas a gosto e nozes a gosto.

Modo de Preparo

Reúna todos os ingredientes. Em uma superfície limpa, acomode uma fatia de massa folhada e coloque o queijo no centro. Adicione um pouco de mel no queijo e una as pontas da massa, fechando bem. Em seguida, retire os excessos da massa usando uma faquinha afiada ou uma tesoura culinária. Depois, pincele a manteiga ou o ovo sobre a massa e asse em forno preaquecido a 250 °C de 20 a 25 minutos, até ficar douradinha. Por fim, decore com frutas secas, castanhas, nozes e mais mel. Sirva.