Salada de grão de bico com bacalhau da Nathália Aliende

Ingredientes

400 gramas de bacalhau dessalgado em lascas, 1 pacote de grão de bico, 150 gramas de azeitona preta miúda sem caroço, 1 cebola média picadinha, 1 tomate sem sementes em cubinhos, 1/2 pimentão vermelho em cubinhos, 2 dentes de alho espremidos, salsinha picada a gosto, sal, pimenta do reino, azeite e limão e ovos cozidos para decorar.

Modo de preparo

Deixe o grão de bico de molho por umas 2 horas. Escorra e cozinhe na panela de pressão com água suficiente por uns 15 minutos ou até que fique macio. Escorra e reserve. Numa panela, doure o alho no azeite. Acrescente as lascas de bacalhau e deixe cozinhar por uns minutos virando delicadamente. Em um recipiente grande, misture todos os ingredientes. Acerte o sal, acrescente uma pitada de pimenta do reino e limão. Regue com azeite a gosto e enfeite com ovos cozidos cortados ao meio.