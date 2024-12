Peito de Peru ao molho de champignon da Tata Ranzani

Ingredientes

Para a carne: 1 kg e 1/2 de Peito de Peru, 250 gramas de patê de presunto, salsa e cebolinha, 3 dentes de alho, sal e pimenta-do-reino a gosto, louro e orégano a gosto e 1 copo de vinho branco seco

Para o molho: 400 gramas de champignon, 1 xícara de caldo de galinha, 1 colher de manteiga, 1 cebola grande, 1 xícara do caldo do champignon, 1 colher de farinha de trigo e meio copo de vinho branco seco

Modo de Preparo

Para a carne: Abra o peito de peru em manta. Bata no liquidificador um copo de vinho, o louro, orégano, salsa, cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Deixe o peito de peru no tempero batido por uma hora. Espalhe o patê de presunto sobre a carne, enrole e amarre com um barbante. Leve ao forno por uma hora junto com a vinha d’alhos.

Para o molho: Pique o champignon e coloque-o no vinho. Reserve. Numa panela, refogue a cebola na manteiga, junte a colher de farinha de trigo e mexa bem. Acrescente o caldo de carne e o líquido de champignon. Ferva por cinco minutos e finalmente junte os champignons reservados. Acerte o sal e coloque a pimenta a gosto.

Sirva o peito de peru cortado em fatias com o molho e complemente com barquetes de creme de milho ou creme de aspargos.