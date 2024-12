Na quarta-feira, dia 18, duas visitas especiais chegaram no Casarão da Educação para encantar a criançada, o Papai e a Mamãe Noel. O casal natalino atendeu todas as crianças e suas famílias, das 19h às 22h, até sexta-feira, dia 20.

Na ocasião especial, fotografias foram tiradas, balas entregues e abraços dados. As crianças aproveitaram a oportunidade para entregar as suas cartinhas e confidenciar os seus desejos de Natal para o Papai Noel.

Fotos: Reportagem