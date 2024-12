Centenas de pessoas prestigiaram todos os dias a Feira Gastronômica de Natal e a Feira de Artesanato, realizadas pela Prefeitura Municipal na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, na última semana.

As feiras tiveram início na segunda-feira, dia 16, e seguiram durante toda a semana, até sábado, dia 21. As centenas de pessoas que compareceram no local durante a semana puderam saborear deliciosas comidas e adquirir produtos únicos, feitos com muito amor.

Fotos: Reportagem