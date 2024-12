Igrejas terão programação especial de Natal

As Igrejas da comunidade católica de Vargem Grande do Sul terão uma programação especial de celebrações, vigílias e reuniões para celebrar o Natal, a festa de nascimento do menino Jesus.

Na Igreja Matriz de Santa Luzia e São João Paulo II, haverá Vigília do Natal do Senhor às 19h30, na terça-feira, dia 24, véspera de Natal. Na quarta-feira, dia 25, haverá missa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo às 8h.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na terça-feira, dia 24, haverá vigília de Natal a partir das 18h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Na igreja de Santo Expedito, a vigília será às 19h. Na quarta-feira, dia 25, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebrará a Missa de Natal às 9h.

Na paróquia Santo Antônio, na terça-feira, dia 24, haverá a Missa Solene do Natal às 19h30. Na quarta-feira, dia 25, a Missa do Natal será às 19h.

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, será realizada a Missa de Vigília de Natal na terça-feira, dia 24, às 19h30. Nesta quarta-feira, dia 25, haverá missa às 19h30.

A Igreja São Joaquim celebrará na véspera de Natal, terça-feira, dia 24, a Missa do Natal do Senhor na Igreja Matriz São Joaquim às 19h30. Na quarta-feira, dia 25, a Missa do Natal será na Capela Nossa Senhora das Dores, no Jardim Dolores, às 19h.

Ano Novo

As igrejas também terão programação especial na próxima semana, no Ano Novo. Na Igreja Matriz de Santa Luzia e São João Paulo II, a Vigília de Ano Novo será na véspera, dia 31, às 19h30. No dia 1º, a Missa de Santa Maria, Mãe de Deus será às 8h.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, haverá solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. A vigília de Ano Novo no dia 31 a partir das 18h30 na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Na igreja de Santo Expedito, a vigília será às 19h. No dia 1º, haverá a Missa de Ano Novo às 9h na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

A Missa da Passagem do Ano da Igreja Matriz de Santo Antônio será no dia 31 às 19h30. No dia 1º, a Missa de Santa Maria Mãe de Deus acontece às 19h.

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, será realizada a Missa de Vigília de Ano Novo no dia 31, às 19h30. No dia 1º, haverá missa às 19h30.

Na véspera de Ano Novo, dia 31, a Igreja São Joaquim realizará a missa na Igreja Matriz de São Joaquim às 19h30. No dia 1º, a missa será na Capela Nossa Senhora das Dores, no Jardim Dolores, às 19h.