Comércio funciona até às 18h30 neste sábado e domingo

Na véspera de Natal, comércio abre até às 18h

Quem ainda não realizou suas compras para o Natal, ainda dá tempo de procurar junto ao comércio da cidade, os produtos que ainda faltam, quer seja um presente, uma nova roupa para as festas de fim de ano ou os gêneros alimentícios para as festas natalinas.

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, os horários especiais estão autorizados até o dia 24 de dezembro e também na véspera de Ano Novo, no dia 31, conforme Convenção Coletiva de Trabalho e Prefeitura Municipal. Assim, as lojas poderão atender até o dia 23 de dezembro das 8h às 22h.

Neste sábado, dia 21 de dezembro, o comércio é permitido funcionar das 8h30 às 18h30. Amanhã, domingo, também as lojas poderão abrir das 8h30 até às 18h30. Nos dias 24 e 31, as vésperas de Natal e Ano Novo, o funcionamento está permitido das 8h30 às 18h.

O comércio da cidade tem se mantido ativo nestes dias que precedem o Natal, com muita movimentação nas ruas, inclusive à noite também.

A Praça da Matriz onde até ontem acontecia a Feira Gastronômica de Natal, atraiu milhares de pessoas desde que começou a funcionar na segunda-feira, dia 16 de dezembro e terminou nesta sexta-feira, dia 20, com famílias, crianças e jovens passeando pela praça, se encantando com a fonte luminosa, fotografando, fazendo seus selfies, como há muitos anos não acontecia.

Vendas de Natal

Conforme dados divulgados pelo Sebrae-SP, as vendas para o Natal devem beneficiar cerca de 1,8 milhão de pequenos negócios em São Paulo. Pesquisa da entidade mostra que consumidores pretendem gastar R$ 161,00 em média, por presente na data, principalmente com roupas, calçados, perfumes e cosméticos

Os consumidores pretendem gastar R$ 161,00 em média, por presente para o Natal este ano, o que deve beneficiar cerca de 1,8 milhão de pequenos negócios do Estado de São Paulo, segundo pesquisa do Sebrae-SP. Deste total, 1,4 milhão são Microempreendedores Individuais (MEIs) e 427 mil Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

A expectativa de 57,6% dos MEIs é que as vendas de Natal em 2024 serão melhores, enquanto 31,3% acreditam que serão iguais. Para 8,9%, no entanto, serão piores. Já 2,2% não souberam avaliar. Entre as MPEs, 38,6% entendem que vão vender mais neste Natal, número similar aos 36,5% que esperam o mesmo volume de vendas na comparação com 2023. Para 23,6% haverá menos vendas, enquanto 1,3% não souberam mensurar.

Consumidores

Para 53% dos consumidores que pretendem fazer as compras em pequenos negócios, o gasto com presentes para o Natal será maior do que em 2023, enquanto 22% acham que gastarão o mesmo que no ano passado. Já 26% das pessoas entrevistadas acreditam que gastarão menos que em 2023.

Durante a pesquisa, 41% dos consumidores destacaram o preço como fator mais influente na decisão de compra. Mas outros pontos como qualidade dos produtos (29%), facilidade na compra (26%), ofertas e promoções (25%) e confiança na loja (24%) também foram levados em consideração.

A busca por informações sobre presentes se dá tanto nas lojas físicas (55%), quanto de forma remota, principalmente via redes sociais (45%). No entanto, o principal formato de compra é o totalmente presencial (44%), embora formatos remotos também sejam usados, em diferentes combinações, de forma parcial ou exclusivamente remota.

De acordo com o levantamento “Natal 2024”, os itens com maior intenção de compra para a data são roupas e calçados (53%), perfumes e cosméticos (40%), panetone, chocotone e /ou cestas de Natal (37%), chocolates (34%) e brinquedos, jogos de tabuleiro ou baralhos (34%). Na média, o gasto com presentes adquiridos de pequenos negócios terá um aumento real (descontando a inflação, medida pelo IPCA-IBGE) de 4,4% sobre 2023.

“O Natal é a data mais importante do varejo e os pequenos negócios precisam se planejar para aproveitarem bem a ocasião. Não basta apenas abrir a loja e ofertar os produtos, mas sim pensar estrategicamente como conquistar os clientes com uma boa divulgação, decoração natalina, apresentação, qualidade dos produtos e bons preços para se destacar da concorrência”, afirma a coordenadora de pesquisas do Sebrae-SP Carolina Fabris Ferreira.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo tem seu escritório regional em São João da Boa Vista e atende 20 municípios da região, inclusive Vargem Grande do Sul, com o mesmo localizado junto ao Poupatempo.