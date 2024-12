AFA é campeã da Liga Riopardense de Futsal

O time da A Associação Futuro Atleta (AFA), como é conhecida a Escolinha Esportiva Huber Braz Cossi, foi campeão da Liga Riopardense de Futsal na categoria Sub 18. A final do campeonato aconteceu em Mococa, no último domingo, dia 15.

O time da AFA venceu o time de Casa Branca por 4 a 1, com dois gols de Guizinho, um de Adrian e um de Felipe. Segundo o informado, o destaque ficou por conta de Kayque Linos, artilheiro da competição, e Lucas Gindro, como goleiro menos vazado. Na Sub 16, Fabrício Linos foi eleito o artilheiro da Liga Riopardense com 34 gols

O time tem como técnico Robson Linos e Rodrigo Linos e chegou em três finais, ficando em 2º lugar na Liga Sanjoanense Sub 18 e sendo campeão da Liga Riopardense. A última final, na Sub 17 da Liga Riopardense, será disputada neste domingo, dia 22.