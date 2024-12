RT Futebol Clube venceu torneio no Dudu Ramão

O time RT Futebol Clube venceu o torneio beneficente de futebol que estava sendo realizado no Estádio Municipal Dudu Ramão, no último domingo, dia 15.

Em jogo contra o time Juventus, RT FC venceu por 2 a 1. Em terceiro lugar, ficou o time União Vargengrandense que venceu o Milionários por 3 a 2.

O torneio foi organizado por Clodoaldo Sala, Rafael Sinhá, Léo, Zulu, João Maria e filhos. Os organizadores entregaram as arrecadações que foram realizadas durante o torneio na quinta-feira, dia 19, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e para a Casa Dom Bosco.

A equipe organizadora agradece aos times que participaram do torneio, ao diretor do Departamento de Esportes Luis Carlos Garcia e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).