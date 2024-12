Futsal de Vargem Grande do Sul foi destaque em competições

O time de futsal de Vargem Grande do Sul tem sido destaque em campeonatos da região. Sob o comando do professor e técnico Leonardo Ribeiro de Oliveira e seu auxiliar técnico Luis Fernando Gindro, o time teve bons resultados no último final de semana.

A equipe Sub 14 foi campeã da Liga Sanjoanense por 6 a 3, contra a equipe de Ouro Fino. O atleta Anthoni Pereira foi o artilheiro do campeonato e Enzo Zucolau foi o goleiro menos vazado da competição.

Pela Liga Riopardense, o time Sub 9 ficou com o vice-campeonato pelo placar de 2 a 1 contra a Escolinha do Tio Lê, de São José do Rio Pardo. O jogador Murilo Valverde foi artilheiro e destaque do campeonato.

Já o Sub 15 também ficou com o vice-campeonato pelo placar de 2 a 1 contra o time de São José do Rio Pardo. Na ocasião, Yuri Pereira foi o destaque do campeonato e Enzo Zucolau foi o goleiro menos vazado.

No time Sub 9, estão os atletas João Baptista, Murilo Valverde, Yago, Otávio Benini, Victor Hugo Rodrigues, Davi, Lorenzo, Vitinho, Tiago e Bernardo Catalano.

Na equipe Sub 14, jogam Enzo Zucolau, Anthoni, Caio, Felippe, Pedro Luan, Kaue, Miguel Beneti, Victor Fiorin, Vitor Martin, Matheus Slanzi e Enzo Gabriel.

O Sub 15 é composto pelos atletas Enzo Zucolau, Paulo, Felippe, Caio, Anthoni, Bruno, Lucas, Matheus Lemes, Yuri Pereira, Matheus Machado, Luís Otávio (Toddy) e Glen Guzman (Cubano).

O time vinha passando por um período sem atividades na modalidade, tendo retomado em abril com a chegada do professor Leonardo. Todos os dias tem treinos de futsal no José Cortez e XXI de Abril, períodos da manhã e à tarde. Para aqueles que quiserem ingressar no time, basta fazer o cadastro na secretaria da Vargeana. Para ir aos campeonatos, os atletas precisam comparecer aos treinos e se dedicar ao esporte.