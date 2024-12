Jovem goleiro de Grama trilha caminho no futebol profissional

Kauan Afonso, jovem goleiro de 20 anos, natural da cidade vizinha de São Sebastião da Grama, está conquistando espaço no futebol profissional. O atleta, que deu os primeiros passos em um projeto da prefeitura local aos 15 anos, acaba de anunciar seu novo desafio, defender o Monte Cristo Esporte Clube, de Goiás, na disputa do Campeonato Goiano e da Copa Integração, a partir do dia 5 de janeiro.

Com uma trajetória marcada por passagens em diversos clubes, Kauan acumulou experiência e mostrou seu talento em times como Coritiba de Sergipe, Associação Desportiva Itaboraí, Atlético Matogrossense, Sumaré Atlético Clube, Esportiva Guaratinguetá e Independente de Sergipe. Mais recentemente, atuou pelo Internacional da Paraíba, onde se destacou antes de ser convidado a integrar o time de Monte Cristo.

O atleta enxerga na nova etapa a oportunidade de consolidar sua carreira e contribuir com o crescimento do clube goiano. O jovem goleiro sonha alto e busca alcançar o reconhecimento no futebol. Com o Monte Cristo, Kauan espera dar continuidade à sua evolução e ajudar o time a conquistar títulos em 2025.

O Campeonato Goiano e a Copa Integração são competições que atraem olhares atentos de torcedores e especialistas, representando uma vitrine importante para jovens atletas como Kauan.