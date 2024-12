Bonenkai do Projeto Judô Bushido encerra o ano com celebração marcante

A Associação e Projeto Social Bushido de Judô realizou seu tradicional Bonenkai, uma confraternização de encerramento do ano que aconteceu no Dojô do Clube XXI de Abril, na sexta-feira, dia 13. O evento reuniu mais de 150 alunos, familiares e amigos, em uma noite repleta de celebrações e atividades que reforçaram o espírito de união e dedicação ao judô.

A programação incluiu a cerimônia de graduação dos alunos aprovados, apresentações de katas, entrega de troféus aos melhores atletas do ano, confraternização com judocas e familiares e, para alegrar ainda mais as crianças, a visita especial do “Papai Noel faixa preta”, que distribuiu balas e sacolinhas de doces.

Na mesa de honra, estiveram presentes os senseis Rafael Casagrande, Gabriel Casagrande e Eriton Carvalho, além da presidente da Associação Bushido, Val Lima Taú, e do vice-presidente, Olavo Ferreira Martins Neto. Durante a cerimônia, foram entregues 97 novas faixas a alunos graduados, da faixa cinza à faixa marrom, para atletas entre 4 e mais de 40 anos.

A graduação contemplou alunos do Projeto Bushido, do Projeto Jovem Talento e também da Academia Cia do Corpo, que formou seis judocas neste ano. As faixas desses alunos foram entregues por Gisele Sati, proprietária da academia.

Outro destaque do evento foi a entrega de 43 troféus aos melhores atletas do ano, com base na pontuação no ranking Bushido, e dois troféus especiais para a diretoria da Associação Bushido 2023/2024, representada pela presidente Val Lima Taú e pelo vice-presidente Olavo Ferreira Martins Neto.

As apresentações de katas emocionaram o público. O Itsutsu No Kata foi demonstrado pelas duplas Geovana e Melissa, Anna Clara e Maria Luiza, e Isadora e Lívia. O Nage No Kata foi apresentado por Vinicius e Pedro. Também houve demonstrações técnicas em formato de kata pelas duplas Guilherme e Felipe, Gustavinho e João Pedro, e Gustavo e João Guilherme. Para encerrar, Duda e Rafael realizaram uma sequência de defesa pessoal com técnicas do judô.

Todos os alunos receberam mochilas com o escudo do Judô Bushido, sacolinhas de doces e lembranças. O sensei Daniel Garcia parabenizou aos novos graduados, aos melhores competidores do ano. “Parabéns também aos que ainda não se graduaram, mas que estão levando a sério o judô e que em breve irão. Enfim, parabéns a todos que participaram desse evento maravilhoso, essa festa que reúne toda a família Bushido”, disse.

O sensei também agradeceu aos pais, mães e alunos que contribuíram para a organização, levando alimentos e ajudando na logística, com o objetivo de que o evento ficasse bonito como ficou. “Um agradecimento muito especial a toda diretoria Bushido, com a Val Lima Taú, o Olavo Ferreira Martins Neto, o Marcus Aliende, e o Marcos Morandim, que tem feito muito pela nossa associação. Essa diretoria é top demais. Arigato gozaimashita!”, finalizou.

Fotos: Bushido