Adolescente é apreendido por tráfico na Vila Santana

Um adolescente acusado de envolvimento no tráfico de drogas na Vila Santana foi apreendido pela Polícia Militar na segunda-feira, dia 16, por volta das 15h30. A ocorrência aconteceu após denúncias de que indivíduos estavam comercializando entorpecentes no local.

A equipe da Polícia Militar foi até o ponto indicado e avistou dois homens e uma mulher em atitude suspeita. Durante a abordagem, um dos rapazes, identificado posteriormente como adolescente, tentou esconder algo na boca. Ao ser revistado, os policiais localizaram cinco pedras de crack embaladas e prontas para venda. Com o outro rapaz e a mulher, nada de ilícito foi encontrado, sendo liberados.

O adolescente foi questionado e confessou estar envolvido no tráfico de drogas há mais de dois anos, informando que cada porção de crack era vendida por R$ 10,00. Ele também revelou que havia mais drogas guardadas em sua residência, em cima do guarda-roupas do seu quarto.

Os policiais realizaram uma busca em sua casa, onde encontraram nove pedras de crack devidamente embaladas, uma tesoura, e embalagens plásticas utilizadas para embalar drogas. Embaixo do colchão, foi apreendido um celular da marca Samsung e R$ 150,00 em cédulas de dois reais.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente pelo ato infracional de tráfico de drogas. Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, junto com sua mãe, e o delegado registrou o boletim de ocorrência. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, localizada em Campinas.

