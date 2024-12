Motocicleta adulterada foi apreendida pela PM

Uma equipe da Polícia Militar realizou a apreensão de uma motocicleta com sinais de adulteração durante atendimento a uma ocorrência no Jardim Paraíso I, no dia 12, por volta das 13h40.

Ao chegar ao local para resolver uma ocorrência de desentendimento, os policiais avistaram uma motocicleta Honda de cor vermelha, com uma placa artesanal com os dizeres “SHI-49CC”.

A mulher informou que a moto pertencia a seu companheiro. Segundo explicou, ele comprou a moto em Mococa por R$ 2.500,00. Ela também disse que a placa artesanal havia sido adquirida na internet.

Durante a inspeção no local, os policiais constataram que o chassi do veículo estava completamente suprimido, impedindo sua identificação. Após consulta ao número do motor nos sistemas policiais, foi confirmado que o equipamento pertencia a outro modelo de motocicleta.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o delegado registrou o Boletim de Ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após prestar esclarecimentos, a mulher foi liberada. Já a motocicleta foi apreendida e conduzida ao Pátio Criminal de São João da Boa Vista.

Foto: Policia Militar