Homem foi preso por tráfico de drogas e posse de munição

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no dia 12 resultou na prisão em flagrante de um homem na Vila Santana por tráfico de drogas e posse irregular de munição, por volta das 16h30. A operação foi realizada após diversas denúncias sobre a atividade ilícita na região, especialmente nas proximidades de uma olaria.

A investigação foi conduzida por uma equipe integrada da Polícia Civil, com os delegados Antônio Carlos Pereira Júnior e Ivan de Azevedo Lopes Júnior, os investigadores Maycon e Felipe e policiais militares. Durante o monitoramento do local, os policiais observaram uma movimentação característica do tráfico de drogas. Diante das evidências, foi decidido realizar a abordagem do suspeito.

Ao perceber a presença das viaturas, o homem tentou fugir, mas foi contido pela equipe policial. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Contudo, ao ser questionado, o suspeito admitiu que guardava drogas em sua residência e indicou o local.

Em um quarto localizado nos fundos da casa, os policiais encontraram 26 porções de cocaína, uma balança de precisão, utensílios com resíduos de droga, materiais utilizados para embalagem, como rolos de fita crepe e plástico filme, além de anotações relacionadas ao tráfico. No quarto do rapaz, também foram apreendidos R$ 50,00 em dinheiro e um aparelho celular. Na cozinha, dentro de uma meia escondida sob a pia, foi localizada uma munição intacta de revólver calibre 38.

O homem permaneceu em silêncio, recebendo voz de prisão em flagrante. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso.