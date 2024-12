Serginho da Farmácia (Cidadania) é candidato a presidente da Câmara

O vereador Antônio Sérgio da Silva, o conhecido Serginho da Farmácia, filiado ao Cidadania, registrou sua candidatura ao cargo de presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026 nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, último dia para que os pretendes aos cargos da Mesa Diretora realizassem o ato para concorrer à eleição que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. Também registraram suas candidaturas na segunda-feira, os vereadores eleitos Felipe Augusto Gadiani (PSD), para concorrer ao cargo de vice-presidente e Gustavo Henrique Bueno (PL) para 1º secretário.

Conforme noticiado pela Gazeta de Vargem Grande, já haviam registrados os nomes para concorrer aos cargos da Mesa da Câmara, cujas inscrições foram abertas no dia 16 de dezembro, o vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), para disputar o cargo de presidente do Legislativo; o vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Podemos), para vice-presidente; para 1º secretário o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos); para 2º secretário o vereador João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos) e para tesoureiro o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade).

Disputa deve ser acirrada

Pelo que se pode apurar, Serginho somente inscreveu-se para disputar o cargo de presidente do Legislativo por contar com o apoio de Felipe Augusto Gadiani (PSD) e Gustavo Henrique Bueno (PL). A disputa para o cargo de presidente da Câmara sempre é muita acirrada e envolve muitas negociações e conversações com os vereadores.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, a eleição da Mesa proceder-se-á em votação nominal e por maioria simples de votos, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara. Geralmente para se eleger, o presidente da Câmara precisa ter ao menos sete votos.

A base dos vereadores que elegeram para prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB), foi constituída pelos vereadores Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Pode), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola e o Bilu (Solidariedade).

Pela oposição se elegeram Felipe Augusto Gadiani (PSD), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL). Como Serginho provavelmente não conseguiu apoio junto ao grupo de vereadores que elegeram Celso Ribeiro, ele inclusive, certamente buscou apoio junto aos vereadores da oposição para viabilizar suas pretensões, tanto que deixou para fazer sua inscrição no último dia, quando também Felipe Gadiani e Gustavo Henrique o fizeram.

Pelo que se pode verificar e pela lógica dos fatos, Serginho deve contar com o voto da vereadora Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL) e quem sabe do vereador João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), todos eleitos pela oposição. Se somados todos estes votos, ele teria cinco votos, faltando ainda mais dois votos a serem conquistados para garantir sua eleição, o que ele iria tentar junto aos vereadores que foram eleitos apoiando Celso Ribeiro.

Muita água vai correr até o dia da eleição, certamente deverá haver muita pressão política das principais lideranças que disputaram o último pleito para prefeito, como Celso Ribeiro, José Carlos Rossi (PSD) e Magalhães (PL) sobre os vereadores e a decisão deverá mesmo acontecer nos últimos momentos da eleição, quando os votos abertos dos vereadores forem declarados.

Se por um lado a situação teria mais votos para eleger Maicon Canato, nove votos ao todo, com a ida de Serginho para a disputa estes votos caem para oito, faltando apenas um voto para o empate. Em havendo empate, entra o mais votado, no caso da presidência, Maicon Canato teve mais votos que Serginho na última eleição. Também há de se considerar que Serginho só se prontificou a disputar a presidência, por sentir que poderia ter os sete votos para elegê-lo. Não é a primeira vez que ele tenta e já sabe muito bem como são os bastidores da política local. Agora, é aguardar o desfecho e ver qual o vereador que irá conduzir o Legislativo vargengrandense pelos próximos dois anos.