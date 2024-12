São João tem bolsas de até R$ 6,5 mil para agentes locais de inovação do Sebrae-SP

São 15 vagas para início imediato e 60 para cadastro reserva; bolsa varia de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para bolsistas do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) – Produtividade e Rural em São João da Boa Vista. São 15 vagas para início imediato e 60 para cadastro reserva nos dois projetos. As bolsas variam de R$ 5 mil a R$ 6,5 mil e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/edital_ali_2024.

O ALI é um pesquisador bolsista capacitado pelo Sebrae-SP em metodologia específica com o objetivo de ser um facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa ou propriedade rural.

São dois editais abertos, sendo um para o ALI Produtividade – que acompanha micro e pequenos negócios – e outro para o ALI Rural, destinado ao acompanhamento de pequenos produtores e negócios rurais.

No caso do ALI Produtividade, são sete vagas para início imediato. O cadastro reserva prevê mais 28 vagas. O candidato precisa ter graduação completa em áreas de gestão, engenharias, dados, entre outras. As inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.

Já para o ALI Rural são oito oportunidades para início em agosto de 2025 e 32 vagas para cadastro reserva. O candidato deverá ter graduação completa com as áreas de conhecimento de agronegócios ou agrária, entre outras. Para este projeto, as inscrições estão abertas até o dia 24 de janeiro.

Para ambas as modalidades (ALI Produtividade e ALI Rural), as vagas com remuneração de R$ 6,5 mil é exigida uma pós-graduação stricto sensu para atuação como orientador acadêmico.

O eixo acadêmico do Programa ALI será coordenado pela Faculdade Sebrae e incluirá a realização de congressos e eventos destinados a apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo dos projetos.

O processo de seleção envolve três etapas: Avaliação de Conhecimentos e Prova de Redação, Comprovação Documental e Entrevista. A publicação do resultado está prevista para 25 de fevereiro de 2025 para o Programa Ali Produtividade e 31 de março de 2025 para o ALI Rural.

Estado

Em todo o Estado de São Paulo há 630 vagas para início imediato para os dois programas e 2.520 para cadastro reserva. No caso do ALI Produtividade, são 420 vagas para início imediato. O cadastro reserva prevê mais 1680 vagas. Já para o ALI Rural são 210 oportunidades para início em agosto de 2025 e mais 840 vagas para cadastro reserva.

Para mais informações sobre os dois programas basta consultar os editais disponíveis no link https://bit.ly/edital_ali_2024

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista atende 20 municípios (Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul) e está localizado à rua Presidente Franklin Roosevelt, 110 – Perpétuo Socorro, São João da Boa Vista (SP). Telefone: (19) 3638-1123 (WhatsApp). Saiba mais em www.sebrae.com.br.