Celso Ribeiro fala sobre sua posse

Amarildo Duzi Moraes (MDB) será diretor do Departamento de Planejamento

Prestes a assumir a prefeitura municipal pela terceira vez no dia 1º de janeiro de 2025, Celso Ribeiro (MDB) que foi prefeito no período 2001/2004 e 2005/2008, falou em entrevista à Gazeta de Vargem Grande de sua expectativa em comandar Vargem Grande do Sul por mais quatro anos.

Atual vice-prefeito de Amarildo Duzi Moraes (MDB), Celso afirmou que a expectativa é muito boa, mas disse que se sente tenso com a chegada da posse. “Mesmo tendo a experiência que acumulamos nestes anos todos de vida pública, o senso de responsabilidade deixa a gente preocupado e com muita vontade de acertar”, comentou ao jornal.

“No começo de nossa administração a gente pede às pessoas que tenham um pouco de paciência, mas com o passar do tempo as coisas vão se ajustando, vamos conseguir implantar nosso ritmo de trabalho”, falou. Sobre a transição de seu governo, onde procurou manter silêncio desde a eleição ocorrida em 6 de outubro, disse que é muito tranquila, uma vez que faz parte do atual governo do prefeito Amarildo, de quem é vice e cuja administração foi muito bem avaliada pela população vargengrandense, tanto que foi eleito para governar a cidade por mais quatro anos.

“Queremos deixar claro que cada prefeito tem seu jeito de administrar, seu ritmo e seus projetos que querem implementar na cidade. O Amarildo tem o dele, eu tenho o meu. Mas vamos somar e isso é o mais importante”, reafirmou Celso Ribeiro.

“Com relação aos diretores que vão trabalhar conosco, muitos são funcionários de carreira, ótimos profissionais que estão cumprindo bem seus papeis e é um time que está dando certo. Mas, vamos aprimorar e estudar caso a caso e fazermos os ajustes que entendemos serem necessários”, explicou o prefeito eleito.

Indagado como ficará a relação com o prefeito Amarildo, que deixa suas funções no próximo dia 31 de dezembro, Celso Ribeiro afirmou que já está tudo acertado entre ambos e que Amarildo assumirá o cargo de diretor de Planejamento. “Ele permanece no nosso governo e vai nos ajudar com toda sua experiência, com suas ligações com o governo do Estado e também com a política do governo federal. Estamos juntos, atuando no sentido de somarmos esforços com esse compromisso de ajudarmos Vargem Grande do Sul”, reforçou Celso Ribeiro.



Foi abordada a questão da saúde do município e Celso comentou que vai ter um olhar especial para este importante setor, lembrando que passadas as eleições, poucas críticas foram ouvidas falar sobre a saúde, como acontecia no período pré-eleição. Mesmo assim, pretende fazer uma divisão da parte administrativa com a de consultas e atendimentos médicos para ganhar mais eficiência e rapidez nos procedimentos.

“Notamos também que vamos precisar de uma maior integração entre a saúde municipal, postinhos de saúde, o PPA e o Hospital de Caridade e estamos buscando soluções para essa finalidade, para que tudo funcione com mais harmonia e entrosamento. Vamos acompanhar de perto, queremos que o serviço de atendimento chegue com o máximo de qualidade e resultados junto aos pacientes”, explicou.

Com relação aos muitos projetos e obras que estão em andamento e não foram terminados na atual gestão de Amarildo, o novo prefeito que assumirá no começo de janeiro falou que todos serão terminados. “Temos especial interesse na questão da água, o término das duas novas represas são prioridades e pretendemos investir na conservação das nascentes do Rio Verde e seus afluentes”, afirmou o prefeito eleito.

Um prefeito que nas administrações anteriores teve especial atenção ao meio ambiente, Celso Ribeiro se empolga ao falar sobre a responsabilidade de todos os envolvidos em conservar e melhorar a capacidade de produzir a água que abastece a população. “Temos de pensar no futuro de todos nós, nossos filhos e netos e isso passa por uma ação decisiva em conservar o meio ambiente, não podemos perder mais nenhuma nascente de água no município, como já ocorreu no passado”, falou.

Na breve entrevista que concedeu ao jornal, pois estava conversando com vários servidores municipais e com o prefeito Amarildo no gabinete da prefeitura, Celso ainda comentou sobre seus planos para a educação do município. “Nossos índices de educação municipal são muito bons, mas é meta nossa melhorar ainda mais, ampliando a educação municipal em tempo integral. Se houver possibilidades econômicas, vamos transformar nossas escolas no maior número possível delas abrigando e ensinando as crianças em tempo integral nestes quatro anos de governo”, informou.

Também comentou sobre a questão envolvendo o atendimento às creches municipais, onde pretende fazer uma avaliação melhor e separar esta importante fase de atendimento e educação das crianças pequenas, com uma estrutura mais voltada à sua gestão.

Com relação a criação de novos empregos e atrair novas indústrias e empresas para a cidade, o prefeito eleito reconhece que é um dos temas mais sensíveis para a população. “Vamos redobrar nossos esforços neste sentido. Qualquer empresa que gere empregos vamos dar especial atenção”, disse.

Comentou também que se um empresário precisar de um terreno que gere bom número de empregos na cidade e estiver dentro do que estabelece a lei, se for uma nova empresa que queira se instalar no município, vai ser prontamente atendida. “Temos ainda alguns terrenos no distrito industrial e se for necessário, com a aprovação da Câmara, podemos doar outras áreas também”, afirmou.

Citou ainda que se for preciso, a prefeitura tem condições de treinar mão de obra para uma nova empresa que queira se instalar no município, através de convênios com o Senai e outros órgãos de formação de mão de obra. “Nosso grande sonho é atrair uma boa empresa no setor do agronegócio, que possa agregar valores aos nossos produtos, principalmente a batata”, falou Celso Ribeiro.

O prefeito, que toma posse na próxima quarta-feira, dia 1º de janeiro, ainda comentou sobre a eleição da Mesa da Câmara, afirmando que a escolha do presidente do Legislativo e demais membros é de competência única dos vereadores eleitos, sem interferência do Executivo.

Também comentou que pretende trabalhar com seu vice Guilherme Nicolau. “O Guilherme vai nos ajudar muito, vai estar sempre comigo, colaborando com nossas decisões administrativas. Ele tem um excelente trânsito político, principalmente nas bancadas do seu partido, o MDB e isso vai ser muito importante para Vargem”, afirmou.

Suas últimas palavras na entrevista, foram: “Nós não gostaríamos de perder tempo, as mudanças vão ocorrendo durante nossa administração, vamos impor nosso ritmo, nosso jeito de administrar, vamos nos esforçar muito, já fizemos isso no passado e vamos fazer de tudo para atender melhor a população, para isso fomos eleitos. Que 2025 seja um ano repleto de realizações e que Deus no dê amparo e força para realizarmos tudo que temos vontade de fazer para que cada cidadão se sinta vivendo melhor em nossa cidade”, concluiu.