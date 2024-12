Prefeito Amarildo dá andamento nas obras neste fim de ano

Mesmo nos últimos dias da atual administração municipal, com o fim do ano já batendo à porta, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) segue dando andamento nas obras da Prefeitura Municipal.

Uma obra que segue em andamento é a de infraestrutura de macrodrenagem do Córrego Santana, situado na Av. Antônio Bolonha, ao lado da primeira rotatória. A instalação de aduelas pré-moldadas tem como objetivo aumentar a capacidade de escoamento da água do Córrego Santana, especialmente nos dias de chuvas intensas.

A obra teve início no dia 7 de outubro e, nesta semana, uma aduela maior foi instalada, visando solucionar o problema que ocorre no local quando há chuvas de grande intensidade, uma vez que o córrego naquela região enche e as pontes que foram construídas junto à Av. Bolonha não dão conta de extravasar toda a água, ameaçando invadir as pistas ao lado do córrego.

A área está em franco desenvolvimento, com vários estabelecimentos comerciais e prestação de serviços se instalando nas proximidades do local, e com a obra que está sendo realizada, dará mais segurança aos investidores e usuários.

Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande quando a obra teve início, os investimentos estão previstos na ordem de R$ 661 mil e o objetivo era finalizar a obra ainda este ano, o que não será mais possível devido às fortes chuvas que caíram nas últimas semanas.

Na época, o engenheiro Rodrigo Silva da prefeitura explicou que as tubulações medem 2,5m de largura por 1,5m de altura e serão colocadas sob o asfalto ao lado do córrego, cortando a avenida e captando as águas represadas pela ponte. Assim, informou que seriam mantidas as pontes existentes e, após a construção do canal com as novas aduelas, elas receberiam um lastro de concreto em cima.

Inaugurações nesta sexta

Estava agendado para esta sexta-feira, dia 27, a inauguração de duas obras pela Prefeitura Municipal. A primeira, marcada para às 16h, era a reinauguração do Velório Parque das Acácias junto com a inauguração da Praça Monsenhor Décio Ravagnani, na Avenida Senador Teotônio Vilela, no Jardim Paulista.

Em seguida, às 18h30, estava marcado para acontecer a inauguração do Núcleo de Especialidades Educacionais Professor Osvaldo Pereira. O prédio foi adquirido e reformado pela Prefeitura Municipal e, segundo o informado, estará em funcionamento no início do ano, atendendo crianças da Rede Municipal de Ensino que tenham alguma dificuldade no aprendizado.

A prefeitura explicou que, no local, haverá estrutura e profissionais de diversas áreas para atender os alunos da Educação Municipal, contando ainda com apoio da Rede de Saúde.

Até o fechamento desta edição, as obras ainda não haviam sido inauguradas.

Obras que ainda devem ser inauguradas

A Academia de Saúde Leonor Gasparim Micheletto, na Rua Santa Catarina, será inaugurada na segunda-feira, dia 30, às 16h30.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande na última semana, o prefeito Amarildo informou que algumas obras ainda seriam inauguradas. Além de citar o velório, a praça à frente e o Núcleo à esquina da prefeitura, citou também a reforma do Clube III Vilas, a Academia de Saúde da Rua Santa Catarina que será inaugurada na segunda-feira, dia 30, e o Espaço Mais Cultura que já estava pronto, mas seria inaugurado por ele.

Ele ressaltou que algumas obras não teriam inauguração, só seria instalada a placa. Porém, citou o Clube III Vilas como uma das obras que teriam cerimônia, o que deve ocorrer nos 45 minutos do segundo tempo, ainda na segunda-feira, dia 30 de dezembro, provavelmente às 18h ou 18h30, após a inauguração da Academia de Saúde.

Na entrevista, ele também citou que finalizaria a rotatória da Avenida Antônio Bolonha, caso a chuva não atrapalhasse a programação. Porém, com as chuvas da última semana, a obra não deve ser finalizada neste fim de semana.

Obras para a próxima administração

Embora esteja dando andamento em todas as obras, algumas não serão inauguradas pelo prefeito Amarildo e devem ser finalizadas pelo prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos), como o Clube Vargengrandense, onde funcionará o Centro de Convivência do Idoso.

Em entrevista ao jornal na semana anterior, Amarildo explicou que o local ficará em 98% de conclusão, mas não será finalizado. “Não quero fazer inauguração sem estar pronto e com segurança, é preciso fazer um baile na inauguração de lá”, contou.

Caso a obra da rotatória não seja finalizada devido às chuvas, Celso Ribeiro também terá que concluí-la, bem como o serviço de infraestrutura com aduelas pré-moldadas junto ao Córrego Santana, ao lado da rotatória da Avenida Antônio Bolonha.

Fotos: Reportagem e Prefeitura Municipal

Obras Inauguradas recentemente

O Núcleo Municipal de Alimentação Escolar João Ferri que foi construído pela Prefeitura Municipal no prédio em frente ao Cemitério da Saudade, foi inaugurado no final de novembro, durante solenidade.

O prédio, comprado pela prefeitura da família Ferri, foi adequado para receber o Setor de Alimentação Escolar do Departamento de Educação e o pavimento superior está sendo depósito dos móveis, equipamentos, e outros materiais do Departamento de Educação.

Na última semana, na sexta-feira, dia 20, aconteceu a solenidade de inauguração da sede própria da Unidade Básica de Saúde Dr. Fausto Ferraz – ESF II, que foi construída pela Prefeitura Municipal na Avenida Vereador José Aleixo, no Jardim Paulista. A UBS leva o nome de Fausto Ferraz desde 2016, em um prédio alugado.

Com cerca de 550 m² de construção, o local passou a abrigar o ESF do Jardim São José, já delimitado de acordo com as normativas do Ministério da Saúde, e deve atender os bairros Cohab III, Jardim Cristina I e II, Jardim do Lago I e II, Jardim Ferri, Jardim São José, Jardim Paulista (duas ruas) e a Chácara Brejão.

Prefeitura conclui a reforma do poliesportivo

A Prefeitura Municipal publicou em suas redes sociais na quinta-feira, dia 26, que foi concluída a reforma do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, proporcionando um espaço renovado e mais funcional para a prática esportiva.

Entre as melhorias realizadas, destacou a pintura e troca de piso da quadra, com material adequado para a prática esportiva; a reforma da quadra, incluindo a troca de gols de futsal e handebol; a pintura total da parte interna, abrangendo o banheiro, vestiário e lanchonete; reparos em trincas, calhas e reposição de vidros quebrados, garantindo segurança e funcionalidade; troca total da iluminação interna, promovendo maior eficiência; reforma dos banheiros, vestiários e arquibancadas, assegurando conforto aos usuários; instalação de novas grades de proteção, oferecendo mais segurança durante os jogos; e troca das telhas translúcidas no entorno do prédio, melhorando a iluminação natural.

Explicou que, além disso, a pintura externa ainda será realizada, com os materiais já adquiridos, completando a revitalização do espaço. De acordo com a prefeitura, a reforma e troca dos materiais esportivos foi viabilizada por meio de uma verba destinada pelo Deputado Estadual Sebastião Santos.

Com as obras concluídas, a quadra já está disponível para utilização. O agendamento pode ser feito diretamente no Departamento de Esportes, no campo da Vargeana, localizado na Avenida Regato, nº 407, no Centro. Para mais informações, ligue (19) 3641-2325.