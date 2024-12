Igrejas terão programação especial no fim do ano

As Igrejas da comunidade católica de Vargem Grande do Sul terão uma programação especial de celebrações, vigílias e reuniões para celebrar o Ano Novo.

Na Igreja Matriz de Santa Luzia e São João Paulo II, a Vigília de Ano Novo será na terça-feira, dia 31, às 19h30. Na quarta-feira, dia 1º, a Missa de Santa Maria, Mãe de Deus será às 8h.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, haverá solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. A vigília de Ano Novo na terça-feira, dia 31, a partir das 18h30 na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Na igreja de Santo Expedito, a vigília será às 19h. Na quarta-feira, dia 1º, haverá a Missa de Ano Novo às 9h na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

A Missa da Passagem do Ano da Igreja Matriz de Santo Antônio será na véspera de Ano Novo, terça-feira, dia 31 às 19h30. Na quarta-feira, dia 1º, a Missa de Santa Maria Mãe de Deus acontece às 19h.

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, será realizada a Missa de Vigília de Ano Novo na terça-feira, dia 31, às 19h30. Na quarta-feira, dia 1º, haverá missa às 19h30.

Na véspera de Ano Novo, na terça-feira, dia 31, a Igreja São Joaquim realizará a missa na Igreja Matriz de São Joaquim às 19h30. Na quarta-feira, dia 1º, a missa será na Capela Nossa Senhora das Dores, no Jardim Dolores, às 19h.