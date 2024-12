Editorial: Que venha 2025

No próximo dia 1º de janeiro de 2025, quarta-feira, toma posse o novo prefeito e também os novos vereadores de Vargem Grande do Sul para um mandato de quatro anos. Será uma nova história a ser escrita no município que completou no dia 26 de setembro de 2024, seus 150 anos de criação.

Novo governo, novas promessas e esperanças de dias melhores. É o que se espera do prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) e seu vice Guilherme Nicolau (MDB) e também dos 13 vereadores que serão empossados no dia 1º de janeiro.

Celso milita há décadas na política local, já deixou sua marca em muitas obras realizadas durante suas duas administrações passadas e conta com a juventude e motivação do seu vice Guilherme, que ganhou experiência como vereador municipal por duas legislaturas, foi presidente da Câmara Municipal e tem demonstrado boa aptidão política, sendo uma das jovens lideranças a se destacar no município, renovando o quadro dos homens públicos da cidade.

Importante ressaltar que o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) vai ocupar um cargo na atual administração, o de Planejamento, e deve contribuir sobremaneira com toda sua experiência para que o governo de Celso Ribeiro seja exitoso. Somar forças para o bem da cidade é o que tem unido estes dois políticos importantes que a cidade produziu nas últimas décadas.

Os momentos que o mundo vive, principalmente no tocante aos problemas envolvendo o meio ambiente, também atingem o Brasil e Vargem Grande do Sul e um olhar mais acurado para este setor, deve permear a administração de Ribeiro, sem se descuidar de setores tão importantes e vitais como a educação, saúde e geração de empregos. Bom ressaltar que no quesito geração de empregos, a taxa de desemprego do Brasil recuou a 6,1% no trimestre até novembro, menor da série histórica registrada pelo IBGE, iniciada em 2012.

Para 2025, tudo indica que as obras em andamento no setor de água e esgoto, principalmente com a troca dos velhos encanamentos do Centro da cidade e de outros bairros antigos, devem propiciar uma verdadeira revolução no abastecimento de água da cidade, quando também passará a operar os novos reservatórios de água e os investimentos feitos pelo SAE na modernização do abastecimento de água da cidade.

Na entrevista que concedeu ao jornal, Celso Ribeiro fala de sua vontade de alcançar boas metas na implementação do ensino em tempo integral nas escolas municipais, o que deve elevar ainda mais as boas notas que a cidade vem colhendo junto aos órgãos aferidores da qualidade de ensino da educação municipal de Vargem Grande do Sul.

Também se espera que o novo prefeito encontre soluções para o setor da saúde, principalmente com uma boa gestão de todo o dinheiro gasto neste importante departamento voltado para a qualidade de vida de todos os cidadãos. Fazer com que o que se gaste na saúde tenha um retorno satisfatório para os usuários, é o mínimo que se pede aos novos dirigentes políticos, que têm de encontrar soluções que minimizem o sofrimento das pessoas, principalmente das mais vulneráveis socialmente, fazendo com que PPA e Hospital de Caridade conversem mais entre si e que o resultado seja o melhor atendimento aos pacientes.

O prefeito Amarildo deixa uma boa estrutura neste setor, como a recente inauguração do Postinho de Saúde do Jd. Paulista e também da reforma total que fez no PPA. Falta ajustar os ponteiros para que todos estes investimentos acabem por resultar no atendimento de excelência que todo cidadão merece.

O jornal Gazeta de Vargem Grande mantém seu compromisso de continuar cumprindo com sua missão, noticiando os fatos, ouvindo seus leitores, denunciando quando for preciso e ser sempre voz da coletividade, contribuindo com o desenvolvimento da cidade.

Neste sentido, desejamos a todos os eleitos e empossados no dia 1º de janeiro de 2025, que tenham sucesso e responsabilidade nos seus atos políticos, pois deles dependem mais de 40 mil vargengrandenses que moram na “Pérola da Mantiqueira”, pagam seus impostos, votaram nos políticos que acreditaram e merecem um bom retorno do que investiram, para que os agentes políticos possam cumprir suas obrigações, ou seja, trazer desenvolvimento e qualidade de vida para todos.