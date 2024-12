Expectativa para a próxima administração é alta

Na próxima quarta-feira, dia 1º, o prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) toma posse da Administração Municipal junto com o seu vice Guilherme Nicolau (MDB). A expectativa para os próximos quatro anos é grande entre a população, então a Gazeta de Vargem Grande entrevistou algumas personalidades importantes da cidade para saber como está a expectativa para a próxima administração.

Foram oito entrevistados de diferentes áreas da cidade, que falaram o que esperam da próxima administração, o que acham que deve ser feito e o que acharam da eleição de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau. A Gazeta também tentou contatar o presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, que não pôde participar por estar viajando.

Natalino Elídio da Silva Júnior, presidente do Rotary Club



Entre os entrevistados, está o presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, Natalino Elídio da Silva Júnior, que foi um pouco mais sucinto e disse ao jornal que acredita que Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau farão uma boa gestão.

Uma administração com equilíbrio e postura

A Gazeta de Vargem Grande também entrevistou o presidente da Casa Dom Bosco, Eder Pinheiro, que contou as suas expectativas para a próxima gestão. “Espera-se que o futuro prefeito Celso Ribeiro e seu vice Guilherme Nicolau possam fazer uma administração com equilíbrio e que mantenham uma postura de diálogo entre executivo e legislativo, para dar continuidade aos projetos que dão certo na nossa cidade, principalmente quando se trata de educação, saúde e bem-estar da população. Que tenham um olhar especial para as políticas sociais, pois isso muda a vida dos menos favorecidos”, disse.

“A Casa Dom Bosco e sua diretoria deseja uma boa sorte aos novos prefeito e vice, e aos remanescentes e novos vereadores, e se coloca à disposição para quem queira conhecer um pouco mais sobre a nossa entidade. Que continuem apoiando não só a Casa Dom Bosco, mas as demais entidades da nossa cidade, que prestam serviços essenciais à nossa população”, completou.

A melhor expectativa possível

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vargem Grande do Sul, Gilson Donizete do Lago, a expectativa é a melhor possível. “O prefeito eleito Celso Ribeiro, tem vasta experiência política, conhece a cidade e suas necessidades. Já administrou a cidade por dois mandatos e um de vice. Tenho certeza que o prefeito eleito e seus diretores darão o seu melhor”, disse.

Gilson ressaltou que tem muita coisa a ser feita na cidade. “Vejo que temos uma necessidade de mão de obra qualificada para jovens e adolescentes, vivemos numa cidade do setor agrícola em expansão. Não temos curso voltado para estas áreas. Seria um bom investimento ter um curso profissional a estes jovens e adolescentes”, ressaltou.

O presidente também comentou sobre o vice eleito Guilherme. “É um jovem também em crescimento político, que também tem uma visão de melhoria para nossa cidade. Vejo que juntou a experiência com a juventude. Tenho certeza que vai ter comprometimento tanto do prefeito eleito Celso Ribeiro quanto de seu vice Guilherme”, pontuou.

Ele aproveitou a oportunidade para parabenizar os vereadores eleitos, desejando a todos uma boa administração. “Na política, entendo que quem tem de ganhar é a população”, disse.

Uma cidade melhor

O interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazotti, explicou o que espera do prefeito eleito. “Espero que a nova administração continue comprometida com o desenvolvimento de nossa cidade, buscando recursos nos governos federal e estadual para proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos, que continue as obras já iniciadas, que olhem com carinho para a saúde, que tenham o comprometimento e a determinação já demonstrado no passado, e que façam a cada dia uma cidade melhor para viver”, disse Ramazotti.

Comprometimento com o desenvolvimento

Outro entrevistado pela Gazeta de Vargem Grande foi o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Vargem, João Carlos Felipe. Para ele, com a posse do prefeito eleito Celso Ribeiro e seu vice, Guilherme Nicolau, no dia 1º de janeiro, espera-se uma administração comprometida com o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul e o bem-estar de sua população. “A expectativa é que a nova gestão esteja atenta às necessidades mais urgentes da cidade, como a melhoria da infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. Celso Ribeiro, com sua experiência como ex-prefeito, traz um conhecimento profundo da administração pública e das demandas da cidade, o que é um grande diferencial para uma gestão eficiente. Sua vivência política e a compreensão dos desafios locais são fundamentais para implementar soluções práticas e duradouras para o município”, comentou.

“Por outro lado, o vice-prefeito Guilherme Nicolau traz à administração sua jovialidade, energia e uma visão renovada, o que pode impulsionar a implementação de projetos inovadores e a criação de novas oportunidades para os jovens da cidade. Essa combinação entre a experiência de Celso Ribeiro e a juventude de Guilherme Nicolau promete uma gestão equilibrada, que une tradição e inovação. É importante que a administração busque um diálogo constante com a população, ouvindo suas demandas e criando soluções inovadoras para os desafios locais. A transparência na gestão, a utilização eficiente dos recursos públicos e a priorização de ações que promovam a inclusão social e o crescimento sustentável são fundamentais para garantir uma cidade mais justa e próspera para todos”, pontuou.

João Felipe comentou que, além disso, espera-se que o prefeito Celso Ribeiro e o vice Guilherme Nicolau incentivem parcerias com entidades e o setor privado, para fortalecer a economia local e gerar novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento. “Com uma liderança que preza pela honestidade, pelo trabalho em equipe e pelo compromisso com o progresso da cidade, os moradores de Vargem Grande do Sul podem esperar uma administração voltada para o futuro, mas com respeito às raízes e à história do município”, finalizou.

Uma grande gestão

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, Edson Bovo, disse o que espera da nova administração que se inicia na quarta-feira, dia 1º de janeiro.

“Eu espero que com a grande experiência em gestão municipal que o Celso já possui e com a juventude do Guilherme, aliado com a vontade de aprender e ao mesmo tempo inovar na forma de fazer política, que tenhamos uma cidade cada vez melhor em todos os aspectos, como saúde, educação, ação social, qualidade de vida e uma cidade cada vez mais moderna e atualizada”, pontuou.

Como Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Edson comentou que espero que sejam ouvidos e valorizados. “Pois fazemos parte também desta engrenagem de funcionamento do município, através dos serviços prestados em todas as áreas. Enfim, acredito que com muita responsabilidade a nova administração conseguirá realizar uma grande gestão”, finalizou.

Continuidade nas obras

O presidente do Sindicato Rural Gustavo Siqueira do Amaral disse à Gazeta de Vargem Grande que espera que o prefeito eleito Celso Ribeiro dê sequência nas obras que estão sendo feitas, que com certeza vão dar mais qualidade de vida para os vargengrandenses. “E que também focasse na pavimentação das estradas vicinais, por exemplo a estrada que liga Vargem a Lagoa Branca, estrada essa que já está aprovada pelo DER, publicada no Diário Oficial, com licitação feita e já tem até empresa vencedora. Essa obra já era pra ter sido iniciada há mais de um ano, e não sabemos porque não deram andamento”, disse.

“Esperamos enfim que Celso desse uma atenção especial para essa obra que vai beneficiar muito os usuários. Desejo ao novo prefeito uma excelente gestão e informou que o Sindicato Rural Patronal está à disposição para ajudar no que for preciso”, finalizou.

A busca por emendas e investimentos

O presidente da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul – Cooperbatata, Lucas Ranzani, aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito eleito e seu vice, Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau, pela eleição. “Esperamos que ambos formem uma equipe eficiente e recebam apoio dos vereadores e da população em todas as ações que sejam em benefício de nossa querida Vargem Grande do Sul. O prefeito Celso Ribeiro e o vice Guilherme conhecem os desafios de uma administração bem feita, principalmente na atual conjuntura política e economia nacional. É fundamental que prefeito, vice e vereadores busquem emendas e investimentos para Vargem junto ao governo Estadual e Federal”, explicou.

Para Lucas, é muito importante o trabalho dos vereadores para que tenhamos uma Câmara Municipal atuante. “As necessidades do nosso município são muitas. O prefeito Amarildo e o vice Celso e a Câmara fizeram um ótimo trabalho dentro das condições que enfrentaram em suas gestões. Cabe aos novos eleitos prefeito Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau e sua equipe, assim como os vereadores eleitos, buscarem recursos e apoio para que as prioridades sejam atendidas e os segmentos que estiverem bons sejam melhorados”, pontuou.

“Sempre é bom lembrar que Vargem tem uma agricultura pujante composta por agricultura familiar, média e tecnificada. Assim como beneficiadoras e indústrias, comércio local e grandes talentos pessoais que devem ser reconhecidos e valorizados. Com certeza uma administração certeira e transparente receberá total apoio destes segmentos”, completou.

O presidente da Cooperbatata ressaltou que é preciso investir em algumas áreas. “É preciso investir em educação, valorizar nossos educadores, nossos médicos em nossa saúde, assim como nossa segurança através da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Civil, são ações e políticas públicas que certamente a próxima gestão deverá atuar. Desejamos sucesso aos novos eleitos prefeito Celso Ribeiro e vice Guilherme Nicolau e vereadores na gestão de nossa cidade. Que não se esqueçam dos mais necessitados”, ressaltou.