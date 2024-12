Várias pessoas são homenageadas com nomes de ruas

Nas últimas publicações do Diário Oficial do Município, foram publicados vários decretos assinados pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), que dispõem sobre denominações de vias públicas em bairros novos da cidade, homenageando várias pessoas que já faleceram.

Alguns com justificativas, como é o caso do servidor público Aparecido de Mello, que trabalhou por 27 anos cuidando de plantas junto ao viveiro municipal e que terá seu nome dado à Rua Um do loteamento denominado Jardim Ranzani, que fica ao lado do Jd. Canaã. A Rua Dois do mesmo loteamento, passou a ser chamada de Rua Aleixo Pirola, outro servidor já falecido que dedicou muitos anos de sua vida ao trabalho junto ao setor de Água e Esgoto do município.



Também foi homenageado Sebastião de Abreu Ribeiro, mais conhecido como “Tupã Brasil”, que segundo o decreto herdou de seus pais a aptidão para arte, ingressou na carreira artística ainda adolescente, praticando com o violão, cantando com amigos em bares e festinhas, posteriormente vindo a formar parcerias com apresentações pelo Brasil, foi o mais famoso cantor sertanejo de Vargem Grande do Sul, com gravações de sucesso.

“Considerando que o Senhor Sebastião de Abreu Ribeiro, em parceria com o professor Gregório Pasquini e participação de Arquimedes Pistorezi e Wanderley Ribeiro, ajudou a compor o Hino de Vargem Grande do Sul, oficializado pela Lei n.º 2.378/2000, do qual é intérprete”, dentre outros, o prefeito decretou que a Rua Três do loteamento passasse a se chamar Rua Tupã Brasil.



Outros decretos também denominaram as ruas Quatro de Laércio Fonseca; a Rua Cinco de Rua Francisco Thomaz Cintra de Andrade; a Rua Seis de Rua Ivo Tomaz; a Rua Sete de Rua Anacleto Honório Pereira; a Rua Oito de Rua João Batista de Oliveira; a Rua Nove de Rua Benjamin Mansara Milan; a Rua Dez de Rua Rosa Helena Melchiori; a Rua Onze de Rua João Antônio dos Santos e a Rua Doze levará o nome de Fernanda Ranzani Nora Moreira.

As ruas Treze, Quatorze, Quinze, Dezesseis, Dezessete e Dezoito do Jd. Ranzani levarão os nomes respectivos de Rua João Maurício Cavalheiro, Rua Benedicto Cabral, Rua Manoel Gonçalves, Rua Arlindo Gomes Paulino, Rua Joaquim Nicanor de Mello e Rua José Costa Soares.



Também o prefeito assinou decreto homenageando o cidadão Oswaldo Coracini, que foi proprietário da tradicional padaria Luzitana, que denominará o leito carroçável com início na Rotatória da Avenida Senador Teotônio Vilela com a Avenida Vereador José Aleixo, até encontrar a Avenida Ney Fernandes Bolonha, no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho.

Outro homenageado, foi o empresário José Taú Filho, falecido e que durante muitos anos foi proprietário da Taú Magazine, importante loja do segmento de roupas e calçados em Vargem Grande do Sul. Seu nome será dado em uma rua junto à área desapropriada na Fazenda Santo Hélcio.

Pais de padre Donizetti foram homenageados

Os pais do padre Donizetti Tavares de Lima, que estão enterrados no Cemitério da Saudade em Vargem Grande do Sul, também através de decreto do prefeito Amarildo, tornaram-se nomes de ruas. Assim, Tristão Tavares de Lima e sua esposa Francisca Cândida Tavares de Lima terão seus nomes dados a novas ruas que foram desapropriadas próximas ao Cemitério Municipal “Parque das Acácias” e à Fazenda Santo Hélcio.