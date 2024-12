Homem é apreendido após furtar três supermercados

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Polícia Militar, após furtar produtos de três supermercados localizados na região central de Vargem Grande do Sul, nesta quinta-feira, dia 26.

A Guarda Civil Municipal foi solicitada por uma empresa de monitoramento, informando que um rapaz havia subtraído chocolate de um supermercado no Centro. Com as características dele, foi possível identificar o rapaz, que já é conhecido nos meios policiais.

A equipe realizou patrulhamento e ele foi localizado no Jardim Dolores. Ao ser abordado, confessou a autoria do furto. Ele alegou também que em sua residência havia mais alimentos que furtou de outros dois mercados diferentes.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, ficando preso à disposição da Polícia Judiciária.