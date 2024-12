Adolescente foi pego com pedras de crack

Durante patrulhamento no bairro Santa Marta na tarde de quarta-feira, dia 25, a equipe da Guarda Civil Municipal abordou um grupo de adolescentes em atitude suspeita. Na ocasião, por volta das 14h30, foi realizada busca pessoal em um dos rapazes, sendo encontrado com ele 15 pedras de crack.

O adolescente foi questionado sobre a origem do entorpecente e confessou estar vendendo a droga. Disse que havia mais entorpecentes em sua residência. Com a autorização da mãe dele, os GCMs entraram no local e encontraram um invólucro com uma porção de crack e certa quantia em dinheiro.

Ele e sua mãe foram conduzidos à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista para as providências cabíveis, sendo registrado o auto de apreensão e o termo circunstanciado de ocorrência. A mãe dele foi orientada sobre os direitos do menor e as medidas legais cabíveis. Eles foram liberados após esclarecimentos.

A GCM comenta sobre a necessidade de intensificação das ações de combate ao tráfico de drogas, em especial sobre a prevenção do envolvimento de adolescentes em atividades ilícitas.

Segundo a GCM, recomenda-se a realização de ações educativas e sociais nas comunidades, visando à conscientização dos jovens sobre os riscos do consumo de drogas e as consequências legais do tráfico.