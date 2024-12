Mulher cai de prédio e falece

Uma mulher caiu do sexto andar do prédio localizado na esquina das ruas Coronel Lúcio e Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, no Centro, falecendo no local. O fato teria acontecido por volta das 19h30, desta quinta-feira, dia 26 de dezembro.

A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Resgate da Guarda Civil Municipal estiveram no local. Os motivos que podem ter levado à morte de Marcela da Silva, 48 anos de idade, estão sendo investigados. Seu sepultamento ocorreu na sexta-feira, dia 27, no Cemitério da Saudade. Deixou a mãe Maria Aparecida Passareli da Silva; irmão; cunhada e sobrinha.