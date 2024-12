Polícia recupera motocicleta furtada e prende suspeitos

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, recuperou uma motocicleta furtada na manhã de quinta-feira, dia 26, no Jardim Paulista. A moto Honda CG Start 160 havia sido furtada durante a madrugada e foi devolvida ao proprietário após ser recuperada.

Apesar de a vítima ainda não ter registrado boletim de ocorrência, a equipe policial, composta pelos agentes Diego, Tiago e pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, tomou conhecimento do crime e deu início às diligências imediatamente, visando apurar quem furtou a moto e também recuperar o veículo.

Durante as investigações, os agentes identificaram que os dois suspeitos de terem furtado a moto já eram conhecidos nos meios policiais. Ambos foram localizados e confessaram a autoria do furto.

A motocicleta foi encontrada escondida no quintal da residência de um dos suspeitos, mas já apresentava alterações. Segundo analisado, a placa, as carenagens, os retrovisores e o suporte traseiro haviam sido retirados.

Os suspeitos receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde ficaram à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.