Em Grama, posse dos eleitos será às 19h30, no dia 1º

Em São Sebastião da Grama, tomam posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, a partir das 19h30, em sessão solene, o prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca (PSD), seu vice Sebastião Braz Júnior, o Pio Leiteiro (PP), e os 9 vereadores eleitos para os próximos quatro anos.

Os vereadores eleitos que serão empossados são Antônio Fernando Alves de Sá, o Rôrô (Pode); Benedito Barbiero, o Dito da Farmácia (PP); Bernadete Luciana do Nascimento, a Luciana Valentim (PSD); Eliana Cristina Moreira, a Eliana Moreira da Farmácia (MDB); Fernando Henrique de Oliveira, o Fernando do Alho (PSD); Márcio Fernando de Oliveira Tristão, o Márcio Tristão (Republicanos); Marcos Augusto de Oliveira Andrade, o Marquinho da Dita (PP); Sabrina Andelso Machado, a Sabrina Sassa (Solidariedade); e Vander Lúcio Peixoto, o Vander Peixoto (PP).

A solenidade acontecerá no Complexo Educacional Cidade do Futuro, localizado na Alameda Mauro Ferreira de Vasconcelos, nº 23, no Distrito Industrial.