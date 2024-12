Grama celebrou o Natal com festa na Praça da Matriz

São Sebastião da Grama viveu momentos de encantamento na noite da última segunda-feira, dia 23. A tradicional chegada do Papai Noel, realizada na Praça da Matriz, reuniu centenas de moradores em um evento que trouxe alegria e espírito natalino à cidade.

O bom velhinho fez sua aguardada aparição, sendo recebido com aplausos e sorrisos, especialmente das crianças, que participaram de uma noite repleta de diversão e magia.

Além de receber presentes das mãos do Papai Noel, os pequenos tiraram fotos com suas famílias. A criançada passeou na Carreta da Alegria, brincou nos brinquedos infláveis que foram montados no local e ainda se deliciou com pipoca e algodão-doce, que foram distribuídos durante o evento.

Com decoração temática e uma programação pensada para toda a família, a festa promovida pela Prefeitura Municipal buscou reforçar o clima de união e celebração que marca o período natalino.

Fotos: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama