Atletas da equipe Bushido tiveram bons resultados em 2024

O ano de 2024 foi muito movimentado para a Associação e Projeto Social Bushido de Judô, onde os atletas se dedicaram aos treinos e competiram em campeonatos importantes, trazendo medalhas para a cidade.

Entre os campeonatos oficiais da Federação Paulista, há o Metting Interestadual Interclubes em Santa Catarina, onde oito atletas participaram e conquistaram duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Na disputa, Mariana de Freitas Aliende foi campeã na classe sub 11 pesado, graduado. João Pedro Alves da Costa foi campeão na classe sub 13 leve aspirante. A atleta Isadora de Oliveira Agnoli foi vice-campeã na classe sub 15 pesado aspirante e o atleta Gustavo Fernandes Ferreira ganhou medalha de bronze na classe sub 13 meio leve. Na ocasião, a equipe Bushido conquistou a 5ª colocação no sub 13.

Na final do Campeonato Paulista, 10 atletas foram classificados e quatro deles subiram ao pódio, sendo um ouro, dois pratas e um bronze. No campeonato, Isadora de Oliveira Agnoli se sagrou campeã paulista na classe sub 15 pesado, Guilherme Henrique Ferreira Martins foi vice-campeão paulista na classe sub 15 super ligeiro, Lavinia Lopes Coelho foi vice-campeã paulista na classe sub 18 super ligeiro e Mariana de Freitas Aliende foi medalha de bronze.

Na seletiva para o Meeting Santa Catarina, 14 atletas participaram e a equipe Bushido contou com duas medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. Mariana de Freitas Aliende foi campeã na sub 11 graduado pesado, Emily Gabriele Ferreira Martins foi campeã no sub 11 aspirante meio leve, Guilherme Henrique Ferreira Martins foi vice-campeão no sub 15 aspirante super ligeiro, João Pedro Alves da Costa foi vice-campeão no sub 13 aspirante leve, Gustavo Fernandes Ferreira foi o terceiro colocado no sub 13 aspirante meio leve, Estefani Vitoria Ferreira Martins foi a terceira colocada no sub 13 aspirante médio e Melissa Asnaldo Romão foi a terceira colocada no sub 15.

No Torneio Periquito no Palmeiras, a equipe Bushido contou com 35 judocas e conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Maria Eduarda Taú foi campeã sênior na categoria médio, Mariana de Freitas Aliende foi campeã na sub 11 pesado, Lavinia Lopes Coelho foi vice-campeã no sub 18 super ligeiro e também no sênior ligeiro, Geovana Cristina Urtado ficou como terceira colocada na categoria sênior leve, Val de Lima Tau foi terceira colocada na sênior leve e Isadora de Oliveira Agnoli foi a terceira colocada na sub 15 pesado.

No Inter Regional Aspirante, a equipe contou com 21 atletas, ganhando um ouro, três pratas e três bronzes. O atleta Pedro Henrique de Lima Taú foi campeão na sub 18 meio leve, Rafael Tavares Barbier foi vice-campeão na categoria adulto meio leve, Manuela Leal de Barros foi vice-campeã na sub 15 super pesado, Mariana de Freitas Aliende foi vice-campeã no sub 11 pesado, Val Lourenço de Lima foi terceira colocada no adulto meio médio, Kauan Veronezi Alves foi terceiro colocado no sub 15 meio leve e Rian Lopes Coelho foi terceiro colocado no sub 15 ligeiro.

No Inter regional sub 13, oito atletas participaram e João Pedro Alves da Costa conquistou a medalha de bronze.

No Campeonato Paulista por faixa, a equipe contou com 14 atletas, que conquistaram duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. Maria Eduarda Taú foi campeã na faixa roxa categoria médio, Geovana Urtado foi campeã na faixa roxa categoria meio médio, Beatriz Menossi foi vice-campeã na faixa roxa categoria meio médio, Livia Nabarro foi bronze na categoria até a faixa amarela médio e Alice Oliveira foi bronze na categoria até a faixa amarela na meio pesado.

Nos Jogos Regionais lutando por Vargem Grande do Sul, Maria Eduarda Fermoselli conquistou medalha de ouro após se sagrar campeã na categoria individual, e Geovana Urtado conquistou uma medalha de bronze na categoria individual. No Nage No Kata feminino, Duda Taú e Beatriz Pessoa Menossi ficaram com a 4ª colocação entre as oito cidades participantes. No geral, a equipe feminina também ficou na quarta colocação.

No Open Ajinomoto Divisão Especial, três atletas participaram e Maria Eduarda Taú conquistou uma medalha de bronze.

Nos Jogos da Juventude lutando por Vargem Grande do Sul, oito atletas participaram e a equipe conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. Lavinia Lopes, Beatriz Menossi e Maria Eduarda Taú foram campeãs, Geovana Urtado foi vice-campeã, Livia Nabarro e Pedro Taú ficaram em 3º, Luiz Miguel Costa ficou em 4º e Rafael Barbier ficou em 5º.

No Inter regional Divisão Especial, três atletas participaram e Beatriz Pessoa Menossi foi campeã no sub 21 meio médio e Geovana Urtado foi vice-campeã no sub 21 na categoria leve.

Na Copa São Paulo Aspirante, 19 atletas participaram, e a equipe conquistou três medalhas de ouro e uma medalha de prata. Guilherme Henrique Ferreira Martins foi campeão no sub 15 super ligeiro, Isadora Oliveira Agnoli foi campeã no sub 15 pesado, Lavinia Lopes Coelho foi campeã no sub 18 super ligeiro e Kauan Veronezi Alves foi vice-campeão no sub 15 ligeiro. A equipe Bushido ficou em 7º lugar na classificação geral.

Copas da 8ª Delegacia Oeste

Entre as Copas da 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, a equipe Bushido participou da Copa Rio Claro de Judô com 46 atletas, conquistando 14 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze. A equipe levou o troféu de vice-campeã da Copa.

Na Copa Hortolândia de Judô, a equipe foi a campeã, com 16 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze.

Na Copa Bushido de Vargem Grande do Sul, a equipe contou com 100 atletas, conquistando 20 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata e 32 medalhas de bronze, levando o troféu de vice-campeã.

Na Copa Tigre em Brotas, a equipe Bushido contou com 52 judocas, que conquistaram 50 medalhas, sendo 23 medalhas de ouro, 8 medalhas de prata e 19 medalhas de bronze. A equipe conquistou o troféu de vice-campeã da Copa Tigre de Judô 2024 somando 158 pontos.

Na Copa CCP Liceu em Piracicaba, a equipe Bushido contou com 52 judocas que conquistaram 47 medalhas, sendo 13 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze. Na classificação geral, a equipe conquistou o troféu de vice-campeã da Copa CCP Liceu de Judô 2024, somando 131 pontos.

Na Copa Oitava Oeste de Judô na cidade de Leme, a equipe Bushido contou com 47 judocas e 9 dobras, conquistando 12 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata e 19 medalhas de bronze. Na classificação geral, a equipe ficou com o troféu de campeã.

Medalhas e campeonatos

Em 2024, a equipe conquistou 49 medalhas em campeonatos oficiais, sendo 18 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze. Em 2023, a equipe havia conquistado 43 medalhas em campeonatos oficiais, sendo 17 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 16 medalhas de bronze.

Neste ano, a equipe conquistou 298 medalhas em Copas da 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, sendo 98 medalhas de ouro, 88 medalhas de prata e 112 medalhas de bronze. Em 2023, a equipe conquistou 196 medalhas, sendo 92 medalhas de ouro, 57 medalhas de prata e 47 medalhas de bronze.

Em 2024, foram 347 medalhas conquistadas no total, sendo 108 a mais do que em 2023, quando a equipe conquistou 239 medalhas.

Agradecimento

O sensei Daniel Garcia agradeceu a todos os pais e mães pelo apoio, à toda a Diretoria Bushido, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), e ao diretor do Departamento de Esportes Luis Carlos. “Sem essa parceria nada disso seria possível”, disse.

Ele fez um agradecimento muito especial a todos os judocas. “Aos nossos guerreiros que treinam muito, que participam de todos os campeonatos, vocês levaram o nome da Associação e Projeto Judô Bushido lá em cima. O sensei está orgulhoso. Arigato gozaimashita”, finalizou.