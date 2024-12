Posse do prefeito, vice e vereadores será nesta quarta-feira, dia 1º

Tomam posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, a partir das 8h30, em sessão solene a ser realizada no salão nobre da Sociedade Beneficente Brasileira-SBB, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), seu vice Guilherme Nicolau (MDB) e os 13 vereadores eleitos para os próximos quatro anos, Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Pode), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Felipe Augusto Gadiani (PSD), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade), e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL).

A sessão será pública, aberta a todos e a cerimônia será conduzida pela servidora da Câmara Municipal Edilaine Pavani, administradora de departamentos, que solicitará às autoridades presentes que façam parte da mesa, bem como convidará os vereadores eleitos, o prefeito e o vice para que também tomem assento na mesa dos eleitos.

A sessão solene de posse será presidida pelo vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), mais votado na última eleição e secretariada pelo segundo mais votado, o vereador Maicon Canato (Republicanos), de acordo com o Regimento Interno. Será lido o termo de posse dos novos vereadores e depois tomam posse o prefeito Celso Ribeiro e o vice Guilherme Nicolau.

Todos os vereadores, prefeito e vice que tomaram posse, poderão fazer uso da palavra, bem como autoridades presentes. O atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), poderá passar simbolicamente a chave da cidade ao prefeito eleito, Celso Ribeiro. Na ocasião, Amarildo também deverá fazer uso da palavra. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais.

Eleição da presidência da Câmara também será no dia 1º

Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal, imediatamente após a posse dos vereadores, prefeito e vice, com a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal presente, será realizada a eleição dos membros da Mesa Diretora do Legislativo, para o biênio 2025/2026.

A eleição da Mesa constituída pelo presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários e tesoureiro será através de votação nominal e por maioria simples de votos. A apuração será imediata, com a proclamação do resultado final pelo presidente em exercício e posse imediata dos eleitos. O presidente da Mesa Diretora, é o presidente da Câmara Municipal.

Estão disputando a presidência da Câmara para os próximos dois anos, os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania) e o vereador Maicon Canato (Republicanos). Para o cargo de vice-presidente, estão inscritos para a disputa os vereadores Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Podemos) e Felipe Augusto Gadiani (PSD). Para o cargo de primeiro secretário, dois vereadores se candidataram, Gustavo Henrique Bueno (PL) e Paulinho da Prefeitura (Podemos). Já ao cargo de segundo secretário, apenas o vereador João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos) se candidatou e para tesoureiro da Mesa Diretora da Câmara Municipal, também somente se candidatou o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade).