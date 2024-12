Serginho retira sua candidatura para presidente da Câmara

No comunicado que enviaram também ao jornal Gazeta de Vargem Grande, eles afirmam que tinham como propósito ao lançarem seus nomes para compor a Mesa Diretora do Legislativo, as seguintes propostas: “Cooperação com o Executivo Municipal para o desenvolvimento do Município; Tornar a Câmara Municipal um local de maior participação popular, possibilitando a manifestação de nossos cidadãos em todas as questões de interesse da sociedade; Elaboração e aprovação de Projetos de Leis que melhorassem a situação de nossa população, em especiais as seguintes leis: lei que reveja o aumento excessivo dado ao IPTU na gestão que se finda agora, lei que garanta o piso nacional do magistério às professoras e professores do município, emenda alterando a lei orgânica do município para que as emendas impositivas passem de 1,2% para 2%, lei que garanta repasse integral do transporte escolar aos estudantes em nível superior e profissionalizante, lei que possibilite que todos os esportes do município tenham garantido o transporte gratuito para eventos e jogos, lei revendo os valores do bolsa atleta e vinculação ao Conselho Municipal do Esporte, lei visando melhoria de atendimento à população na saúde e regularização e modificação do estatuto dos servidores públicos da Câmara Municipal e, regularizando situações pendentes de análise e que a jornada de trabalho seja praticada dentro dos recintos da Câmara Municipal”.