Maicon Canato (Republicanos) deverá ser o próximo presidente da Câmara

Mesa da Câmara terá chapa única concorrendo aos cargos

Com a desistência da candidatura do vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) ao cargo de presidente da Câmara nas eleições que acontecerão nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, logo após a posse dos vereadores eleitos, o vereador Maicon do Carmo Canato deverá ser o único candidato ao cargo de presidente do Legislativo para o biênio 2025/2026.

Conforme já noticiado pela Gazeta de Vargem Grande, haviam registrados os nomes para concorrer aos cargos da Mesa da Câmara, cujas inscrições foram abertas no dia 16 de dezembro, o vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), para disputar o cargo de presidente do Legislativo; o vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho (Podemos), para vice-presidente; para 1º secretário o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos); para 2º secretário o vereador João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos) e para tesoureiro o vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade).

Com a desistência também dos vereadores Felipe Augusto Gadiani (PSD) e Gustavo Henrique Bueno (PL), que também haviam feito suas inscrições para os cargos de vice-presidente e 1º secretário, não deverá haver disputa durante as eleições, cujas votações serão por voto aberto, com os vereadores presentes elegendo os membros da chapa inscrita que tem como presidente Maicon Canato.

A nova Mesa da Câmara terá por base os vereadores que elegeram para prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB), que foram os vereadores Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho Tendas (Pode), Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), Maicon do Carmo Canato (Republicanos), Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), Rafael Coracini Mendes (MDB), Vagner Gonçalves Loiola, o Bilu (Solidariedade). Pela oposição, apoiando outras candidaturas a prefeito, se elegeram Felipe Augusto Gadiani (PSD), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) e Vanessa Salmaço Martins, a dra. Vanessa (PL).