Painel: Continua

Continua

Conforme decreto do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), foi prorrogado o prazo de vigência da intervenção Municipal no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, de 1º de janeiro de 2025 até 10 de março de 2025. O interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti deve continuar atuando também durante o início da gestão do prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos).

Fecharam

Pelos bastidores da política local, os comentários é que o grupo de vereadores que apoiou a candidatura de Celso Ribeiro (Republicanos) e Guilherme Nicolau (MDB), teria fechado questão com a candidatura a presidente da Câmara Municipal em torno do nome do vereador Maicon Canato (Republicanos). O grupo tem o número de votos necessário para elegê-lo.

Aos poucos

Embora poucas mudanças devam ocorrer nos atuais diretores na nova administração de Celso Ribeiro, é certo que ele deverá implementar seu jeito de governar a cidade, sua marca. Cauteloso, deverá aos poucos ir ajustando a máquina administrativa, não desperdiçando tempo, analisando o que funciona ao seu gosto e intervindo no que achar necessário.

Anulação do voto

O promotor de Justiça de São José do Rio Pardo, o vargengrandense José Cláudio Zan, entrou com Ação de Investigação Judicial Eleitoral de São José do Rio Pardo contra toas as candidaturas do MDB que concorreram ao cargo de vereador naquele município. Segundo o promotor, o partido teria cometido crime eleitoral no quesito “quota de gênero” ao inscrever uma candidata que obteve apenas três votos na eleição e que levantou suspeita de irregularidades.