Coluna Momento Pet: Gatinho Bibi

O gatinho Bibi é o astro da coluna Momento Pet. O lindinho da foto foi adotado pela família de Leonardo Tonetto, quando ele saiu para jantar e o encontrou. “Ele entrou dentro do carro e deitou no colo, já ronronando, praticamente ele adotou a gente”, disse.

Ao jornal, Leonardo contou que a lembrança mais marcante que tem com o gato foi quando Bibi foi picado por um marimbondo e ficou triste. “Ele não conseguia colocar a sua patinha no chão, corremos com ele no veterinário achando que tinha acontecido algo mais sério, e o veterinário explicou que estava tudo bem, ele só estava de drama”, brincou.

O gatinho tem alguns cuidados especiais, além de receber muito amor. “Ele só come um tipo de ração, passa por veterinário e recebe muito carinho, é a felicidade da casa”, finalizou.

