Mário Olinto deverá ser o próximo diretor de Saúde

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o atual coordenador de Saúde Mário Olinto Merlin Modolo, deverá assumir o cargo de diretor municipal de Saúde e Medicina Preventiva, no lugar da diretora Maria Helena Zan, que durante vários anos comandou a saúde municipal.

Uma das mais importantes diretorias da administração municipal, cujo orçamento para 2025 está previsto em R$ 61.825.746,00, ela deve receber atenção especial do prefeito eleito Celso Ribeiro (Republicanos) que assume nesta quarta-feira o cargo, juntamente com seu vice Guilherme Nicolau (MDB).

Também apurou o jornal que haverá um servidor municipal especialmente designado para o acompanhamento dos serviços prestados aos pacientes no Posto de Pronto Atendimento-PPA “Alfeu Rodrigues do Patrocínio”, um dos principais locais de atendimento à população vargengrandense e alvo de várias críticas, principalmente no período que antecedeu às eleições municipais.

Mais detalhes sobre os novos diretores que serão nomeados ou mantidos pela nova administração do prefeito Celso Ribeiro, o jornal deverá anunciar durante o início do seu governo.

Nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial do Município a exoneração dos servidores municipais que ocupavam cargo de confiança na administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB). Além de diretores de departamentos, superintendente de água e esgoto, comandante da Guarda Municipal, também foram exonerados coordenadores, assessores, diretores de escolas, dentre dezenas de outros servidores que ocupavam cargos nos mais diversos departamentos da prefeitura e que deverão ser nomeados pelo novo prefeito municipal Celso Ribeiro.

Dentre os exonerados, cuja maioria deverá continuar na próxima gestão, estão a servidora Roseli Aparecida da Costa, assessora de Gabinete; Gustavo Barbosa Leandrini, coordenador de Licitações e Compras; Luciana Morandin Gambaroto Garcia, coordenadora de Obras; Valmir Costa, diretor de Agricultura e Meio Ambiente; José Tomaz de Andrade, diretor de Almoxarifado e Patrimônio; Celso Henrique Bruno, superintendente do SAE; Juliano Scacabarozi, diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho; Moacyr Rosseto, diretor de Finanças; Ricardo Luís Leonetti Bisco, diretor de Obras; Maria Helena Zan, diretora de Saúde e Medicina Preventiva; Marco Antônio da Silva, comandante da Guarda Civil Municipal; Rosângela de Mello, chefe de Gabinete; Mário Olinto Merlin Modolo, coordenador de Saúde e Medicina Preventiva; Eva Vilma da Silva Rodrigues, diretora de Ação Social; Talita de Cássia Moraes, diretora de Administração; Fábio Augusto da Costa, diretor de Convênios; Renata Regina Taú Bocamino, diretora de Educação; Rogério Bocamino, diretor de Segurança e Trânsito; Carlos Eduardo Martins, diretor de Licitações e Compras; Carlos Rabelo de Andrade, diretor de Serviços Urbanos e Rurais; Marcos Roberto Barion, diretor Jurídico; Rita de Cássia Côrtes Ferraz, gerente da Secretaria Geral; Maria Aparecida Piconi, supervisor de Ensino.

Como trata-se de um governo que não é de oposição ao atual prefeito que deixa o cargo, quando sim acontece muitas mudanças em cargos de confiança, ao ser eleito tendo o apoio do prefeito Amarildo do qual inclusive era vice-prefeito, Celso Ribeiro deverá continuar com a maioria dos atuais diretores que deverão ser nomeados por ele a partir do dia 1º de janeiro.

O que naturalmente deve acontecer com transições de governo com este perfil, é que o novo administrador vai aos poucos tomando maior conhecimento da atuação de seus diretores e com o tempo fazer as alterações que achar necessário.