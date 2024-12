Previsões para 2025 – Ano 9

2025: ano com a vibração do 9; ano de limpeza e finalizações

Por Rowena

A vibração do número 9 é uma energia muito especial porque é o último número de uma série de nove (1 a 9), e como tal, representa o encerramento de ciclos e a preparação para novos começos. O ano de 2025, que tem a vibração do 9, será um ano de finalizações, conclusões e transformação.

Este será o ano em que precisaremos nos livrar de tudo o que for desnecessário ou estiver gasto em nossas vidas. É agora que a casa tem de ser arrumada. É o fechamento de todas as questões que, de algum modo, estão mal resolvidas ou têm se arrastado sem uma solução adequada.

Este será o ano para concluir negócios inacabados, de chegar a conclusões, de amarrar pontas soltas e arrumar coisas do passado. Preste atenção: não se trata de tudo estar acabando, mas sim, de que o que não estiver certo não poderá continuar, mas o que estiver certo será apenas transformado neste ano.

2025 será um tempo para se libertar de ideias, pessoas que não mais nos beneficiam, ou não nos elevam. Então vamos finalizar pendências e preparar a Terra para que a Vida brote firme e harmoniosa.

O 9 também é um número ligado à espiritualidade, cura e autoconhecimento. Em um ano vibrado por este número, você pode ser convidado a olhar para o seu interior e trabalhar no seu crescimento pessoal e emocional. Questões do passado podem surgir para serem resolvidas e curadas, permitindo que você se liberte de velhos traumas ou padrões.

Enfim, 2025 será um ano de finalizações e de introspecção profunda. É um momento ideal para revisar nossa trajetória, curar feridas do passado e se preparar para novos ciclos. É um ano em que você pode ser chamado a agir com mais sabedoria, generosidade e compaixão.

Coisas a fazer neste ano

Pense no que não está ajudando positivamente; não se esforce para suportar, mas tenha coragem de abandonar.

Encontre maneiras de ajudar os outros, seja com pequenas ações ou de forma mais significativa. Isso pode trazer um grande sentido de realização e propósito.

Explore e desenvolva a própria espiritualidade

Faça viagens de acordo com as suas possibilidades, absorvendo as experiências

Aprofunde seus estudos, seja curioso

Faça de carpe diem o seu lema pessoal

A cor de 2025 é o amarelo ouro, o dourado

Na numerologia, cada número tem uma cor que é correspondente e a cor que vibra na frequência do 9 é o dourado. Isso porque essa cor está diretamente ligada ao número do ano, que é o 9, trazendo consigo energias de fechamento de ciclos, prosperidade e crescimento. Esta cor trará para todos nós a energia de transformação e crescimento.

A pedra de 2025 é a Ametista

Em 2025, que tem a vibração do número 9, a pedra que rege esse ano é a ametista.

A ametista é uma pedra profundamente espiritual, associada à paz, ao equilíbrio emocional e à clareza mental. Ela também tem uma conexão forte com a sabedoria e a transformação, qualidades que são essenciais para um ano vibrado pelo número 9, que é marcado pelo fechamento de ciclos, cura e preparação para novos começos.

Ela também tem um forte poder de cura emocional, auxiliando na liberação de emoções negativas, como tristeza, raiva e medo, e promovendo a paz interior. Isso é fundamental no contexto do número 9, que convida a cura de traumas do passado e a liberação de ressentimentos e mágoas.

A ametista é uma pedra que proporciona clareza mental e sabedoria, ajudando na tomada de decisões mais conscientes e equilibradas. Com a vibração do 9, que é um número de fechamento e reflexão, essa clareza pode ser crucial para entender o que precisa ser finalizado ou deixado para trás.

Transformação

Além disso, a ametista está associada à transformação e à transmutação de energias densas em energias mais sutis e elevadas, ajudando a pessoa a se renovar. Isso se encaixa perfeitamente com a energia do ano 9, que é um período de transição e preparação para novos ciclos.

Pense

“Bem e mal co-existem. Não é possível alguém separá-los. Quando você cultiva mais bondade, o mal em você vai se tornar absolutamente insignificante. Não há necessidade de usar qualquer força para expurgar tudo que é ruim. Quando você esquece o mal, a bondade se desenvolverá em você na medida certa. Não pense que o Ano Novo vai lhe dar algum resultado novo. Tanto o bem como o mal que você experimenta são o resultado de seus pensamentos, palavras e ações. Quando qualquer pensamento ruim vier a sua mente, abandone-o imediatamente. Se você se comportar dessa maneira, se tornará um verdadeiro devoto de Deus e alcançará a libertação. Essa é a mensagem que Eu gostaria de lhes dar para este ano sagrado”, Sathya Sai Baba.

Rowena é numeróloga e taróloga. Para saber mais, siga Rowena no seu instagram: @rowena_numerologia ou entre em contato pelo Whatsapp (11) 97289-3175.