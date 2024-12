Mega da Virada terá prêmio de R$ 600 milhões

A Mega da Virada 2024 promete ser histórica, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior já oferecido pelas loterias brasileiras, superando até o valor do ano passado, quando o prêmio foi de R$ 588,8 milhões. O prêmio, no entanto, só será entregue na íntegra apenas se o ganhador acertar as dezenas sozinho, o que nunca aconteceu.

As apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram no dia 11 deste mês. O sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal às 20h de terça-feira, dia 31 de dezembro. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e pode ser realizada até às 18h da véspera de Ano Novo.

É possível apostar de forma presencial, em qualquer casa lotérica do país, ou online, pelo site Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Para apostas online, é necessário somar pelo menos R$ 30 em jogos.

Assim como os demais concursos especiais das Loterias da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Isso significa que, caso não haja nenhum ganhador na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números (na segunda faixa de premiação), e assim por diante.

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados em São Paulo. Os apostadores da Mega da Virada podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da instituição no YouTube e no Facebook.

Como jogar

Para jogar, o apostador deve escolher seis números entre os 60 disponíveis. A aposta simples custa R$ 5 e as apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Os clientes do banco também podem fazer apostas pelo internet banking.

Para fazer um bolão, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas — nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Além disso, as cotas também podem ser compradas no portal Loterias CAIXA ou pelo aplicativo Loterias Caixa, também com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

Para fazer o jogo, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Segundo a Caixa, na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. As cotas, no entanto, não podem ser inferiores a R$ 6. O banco ainda explica que é possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas, e que é permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão.

O prêmio

Para resgatar o prêmio, o ganhador deve se apresentar em uma agência da Caixa com o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de um documento pessoal com foto e CPF.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação. É recomendado que, caso o bilhete tenha sido emitido na lotérica, o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa, garantindo que ninguém mais retire o prêmio.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).