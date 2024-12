Cozinhalimento ofereceu mais de 200 vagas em cursos em 2024

O Cozinhalimento, projeto firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que funciona no Centro de Capacitação das Famílias “Sueli Mortais”, movimentou o local com o oferecimento de mais de 20 cursos diferentes na área de gastronomia neste ano. No total, 236 pessoas participaram dos cursos de capacitação profissional.

A Prefeitura Municipal informou que, em parceria com a empresa Mãos Empreendedoras com cursos ministrados pela Chef Fábia Lopes, o Cozinhalimento de Vargem Grande do Sul ofereceu os cursos de Ovos de Páscoa, Trufas, Bolo no Pote, Brownie, Salada de Pote, Pastel e Fogaça, Culinária Saudável, Panetones, Pão de Mel, Salgados para Festas, Doces para Festas, Sorvetes Artesanais e Culinária Japonesa.

Em parceria com o Fundo Social de São Paulo, foram ministrados os cursos de Confeitaria, Panificação, Salgadeiro e Pizzaiolo. Juntamente com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, foram ministrados os cursos de Diga Não ao Desperdício, Alimentação Saudável/Montagem de Saladas em Potes, Salgados e Congelamento de Alimentos, Pães Caseiros e Bolo no Pote.

Segundo o explicado pela prefeitura, o Cozinhalimento vem sendo bastante procurado pela população. O projeto funciona no antigo Clube das Mães e foi inaugurado no final de 2022 pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), que conseguiu a parceria para trazer o projeto para o município.

A diretora de Ação Social e presidente do Fundo Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues disse que encerra o ano do Cozinhalimento com muita satisfação pelo trabalho realizado junto às famílias que participaram dos cursos.

Ela também afirmou que a equipe do Departamento já está modulando cursos para o próximo ano, conforme as necessidades apresentadas pelas famílias e pelo mercado de trabalho local. “Temos uma grande procura pelo Cozinhalimento. Os cursos são modulados e as monitoras são treinadas para explicar de um jeito fácil. O material didático é bastante acessível. Também a cozinha é muito bem equipada e o espaço é preparado para receber qualquer curso. Agradecemos imensamente a parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Fundo Social de São Paulo, o apoio do prefeito Amarildo, o trabalho e a dedicação da equipe do Departamento de Ação Social e a confiança de todos que procuram os cursos e tiveram a oportunidade de renda”, pontuou.

Fotos: Prefeitura Municipal