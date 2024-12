UBS no Jardim Paulista foi inaugurada

A sede própria da Unidade Básica de Saúde Dr. Fausto Ferraz – ESF II, que foi construída pela Prefeitura Municipal na Avenida Vereador José Aleixo, no Jardim Paulista, foi inaugurada na sexta-feira, dia 20, durante solenidade. A UBS leva o nome de Fausto Ferraz desde 2016, em um prédio alugado.

Com cerca de 550 m² de construção, o local passou a abrigar o ESF do Jardim São José, já delimitado de acordo com as normativas do Ministério da Saúde. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande em fevereiro de 2023, a Prefeitura Municipal havia informado que a ESF atenderá a Cohab III, Jardim Cristina I e II, Jardim do Lago I e II, Jardim Ferri, Jardim São José, Jardim Paulista (duas ruas) e a Chácara Brejão.

Na ocasião, a prefeitura também informou que foram investidos na obra cerca de R$ 1,5 milhão, dos quais aproximadamente R$ 900 mil são provenientes de recurso federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Luiza Erundina (PSOL), solicitada pelo vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos). A obra foi complementada com recursos próprios do município.

Na inauguração, que teve início às 18h30, estiveram presentes diversas autoridades vargengrandenses como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), a presidente da Câmara Municipal Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), a diretora do Departamento de Saúde Maria Helena Zan, a enfermeira responsável pela UBS Vera Lúcia de Almeida, os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSD), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Flávia Carvalho, a Flavinha (PSD), Guilherme Contini Nicolau (MDB), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD), Maicon do Carmo Canato (Republicanos) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos).

Alguns vereadores eleitos para o próximo mandato também estiveram presentes na solenidade, como Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB), Gustavo Henrique Bueno (PL), João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos), o Vagner Loiola, o Bilú (Solidariedade), e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), bem como familiares e amigos da família do homenageado.

O filho mais velho do homenageado, Carlos Alberto Ferraz, recebeu uma réplica da placa de inauguração da UBS. Iara Helena, filha de Fausto, fez uso da palavra em nome da família.

A foto de Fausto Ferraz e a placa de inauguração da obra foram descerradas e o local recebeu uma benção do padre Paulo Sérgio Fuliaro, da paróquia São Joaquim, e do pastor José Edgar Gonçalves da Comunidade Evangélica Boas Novas.

O homenageado

Na ocasião, foi lida uma biografia de Fausto Ferraz, que nasceu em São João da Boa Vista em 1934, sendo um dos 12 filhos de Antero e Afonsina Ferraz. Cursou odontologia, se tornando Clínico Geral e Cirurgião Dentista. Ele iniciou suas atividades em 1959 neste segmento em sua terra natal, e em 1962 transferiu seu consultório para Vargem Grande do Sul, após seu casamento com Raquel Cortezi em 1961.

Dois anos depois, ingressou no serviço público estadual, no atendimento odontológico da Escola Estadual Gilberto Giraldi. Entre 1968 e 1970 trabalhou também na Escola Anésia da Costa em São João da Boa Vista. Já em 1970, assumiu novo posto de trabalho na então Escola Estadual Prof. Francisco Ribeiro Carril, onde permaneceu até 1990. Nos 10 anos seguintes, atendeu somente na Escola Gilberto Giraldi, onde se aposentou em 2000.

Com Raquel, teve os filhos Carlos Alberto, o Beto, Fausto Ferraz Filho, o Faustinho, e lara Helena, os quais lhe deram cinco netos. Seus filhos Beto e lara seguiram a sua carreira, bem como a neta Maria Raquel.

Era amante de Vargem Grande do Sul e teve relevante participação na vida comunitária da cidade. Elegeu-se vereador para a legislatura de 1976-1982, e foi candidato a vice-prefeito no início da década de 70, tendo sido agraciado em 2010 com o título de Cidadão Vargengrandense conferido pela Câmara Municipal.

Foi membro fundador do Lions Club de Vargem Grande do Sul, integrante da Loja Maçônica Renascença II, presidente da Sociedade Beneficente Brasileira, contribuiu com as entidades assistenciais da cidade, o Grupo Mão Amiga e o antigo CEPDEX, hoje Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), tendo inclusive doado um consultório odontológico a esta entidade, instalado em sala que levou seu nome.

Depois de aposentado, marcou presença constante na Praça da Matriz, formando um conhecido trio de fanáticos corintianos com Nabil Zarif e o professor Flávio lared, além de se dedicar a sua criação de gado de corte e leite e plantação de milho e feijão em seu sítio. Fausto faleceu no dia 3 de fevereiro de 2016.