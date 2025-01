Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Ilídio Ribeiro da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 20 de dezembro. Residia na Vila Santana. Deixou os filhos Rogério, Raimundo e Rodrigo. Foi sepultado no dia 20 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Neusa Cassiana de Jesus, aos 67 anos de idade, no dia 22 de dezembro. Residia no Jardim Dolores. Deixou marido, irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 23 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jayme Ronchi, aos 82 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Sr. Jayme era proprietário da Imobiliária Santa Rosa. Residia no Jardim São Luís; deixou a esposa Maria Angélica Barticiotti Ronchi; os filhos Jayme e Júlio César; as noras Sandra e Andréia; os netos Guilherme, Giovanna e Mateus e os bisnetos Manuella e Germano. Foi sepultado no dia 24 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Izildinha da Fonseca Basílio, conhecida como Izildinha, aos 60 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Residia no Jardim Fortaleza; viúva de Sauro Luís da Fonseca; era mãe de Sérgio Luís da Fonseca (já falecido); deixou a nora Elaine; os netos; as irmãs Clarice, Lourdes e Roseli; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Gonzaga, conhecido como Jacó, aos 73 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a esposa Maria Rodrigues Gonzaga; os filhos Zaqueu, Irineu, Janete, Neiva e Verônica; os genros Lourival e Ericson; a nora Jussara; os netos Ismael, Jéssica, Silas, Elis, Paulo, Marina, Vinicius, Davi e Antonella; os bisnetos Helena, Gael e Lara; os irmãos Antônio, Jairo, Aparecida, Marinete e Marcelo; os cunhados Salete, Rita, Paulo, Benedito e Marina; e os sobrinhos Neivanete, Daniel, Eliseu, Elias, Elienai, Miriam, Lucas, Denis, Jeferson, Maicon, Joice e Lais. Foi sepultado no dia 26 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônia Ronqui Cavalari, aos 82 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Residia na Vila Santana. Deixou os filhos Regina Helena, Beatriz Aparecida, Rosa Maria; Acácio Donizete e Antônio Carlos Cavalari (já falecido); o genro João Batista; as noras Patrícia e Cleide; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 26 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marcela da Silva, aos 48 anos de idade, no dia 26 de dezembro. Residia no Centro; deixou a mãe Maria Aparecida Passareli da Silva; irmão; cunhada e sobrinha. Foi sepultada no dia 27 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Octacílio Carrera Aliende, aos 75 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Sr. Octacílio morava no Jd. Canaã; deixou o filho Michael; as irmãs Dulceli, Dulcinei e Dulcelina; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de dezembro, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Irene Andreato, aos 82 anos de idade, no dia 26 de dezembro. Residia na Cohab IV. Deixou o filho Toninho do INPS. Foi sepultada no dia 27 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Lázara Benedicta Shiavon, aos 76 anos de idade, no dia 22 de dezembro. Foi sepultada no dia 23 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

