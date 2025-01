Grupo Idade Feliz elege nova diretoria para próximo biênio

Os integrantes do Grupo da Terceira Idade – Idade Feliz realizaram a eleição da sua Diretoria para o próximo biênio. A eleição, organizada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa com apoio do Departamento de Ação Social, foi realizada no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto” no dia 17 deste mês.

Duas chapas se inscreveram para concorrer à direção do Grupo sendo a Chapa I, que tinha como diretoria executiva: Isabel Pedroso Schiavo – Presidente; Neide da Costa Buzato – Vice-Presidente; Sirleide Mendonça da Silva Siqueira – Primeiro Secretário; Maria José Duarte – Segundo Secretário; Terezinha de Fátima Prates – Primeiro Tesoureiro; Luzia Aparecida Sartor Aureglietti – Segundo Tesoureiro. Conselheiros: Tereza de Paula Luiz – Sonia Lucia Cabral da Silva – Oswaldo Osório da Fonseca – Maria Luiza de Barros Basílio – Maria do Carmo Pires Siqueira da Hora.

A chapa II tinha como diretoria executiva: José Isao Murakami – Presidente; Silvia Helena Piper Antonioli – Vice-Presidente; Maria Dolores Galego Paluan – Primeiro Secretário; Benedita Donizete da Silva Faria – Segundo Secretário; José Barbosa de Carvalho – Primeiro Tesoureiro; Regina Célia Gasparini– Segundo Tesoureiro. Conselheiros: Hildaiza Garcia Arrigoni – Marina Moreira Rodrigues Locatelli – Durcelina das Dores – Martinho Reginato – Teresa Gilioli Cortezi.

De acordo com a Prefeitura Municipal, os dois candidatos a presidente puderam se apresentar, falar um pouco da sua candidatura e de suas pretensões para o Grupo Idade Feliz.

Com a participação de 96 integrantes, foi feita a votação através de cédula e a apuração trouxe como resultado, a vitória da chapa I, encabeçada por Isabel Pedroso Schiavo com 70 votos. A chapa II, que tinha José Isao Murakami como presidente, teve 23 votos. A prefeitura informou que tiveram ainda dois votos brancos e um nulo.

Na ocasião, segundo o informado, José Isao cumprimentou a todos, agradeceu os votos e se colocou à disposição para ajudar a nova diretoria. Isabel, que pela terceira vez assume a diretoria do Grupo Idade Feliz, recebeu os parabéns, agradeceu a confiança e a participação de todos. “Vamos continuar a fazer nosso trabalho para melhorar cada vez mais as condições para nosso grupo que vem crescendo a cada dia. Agradeço especialmente o trabalho do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e à equipe do Departamento de Ação Social”, finalizou.