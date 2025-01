Prefeito de São João é o novo presidente do Conderg

Celso Ribeiro é eleito vice

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) foi eleito vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional (Conderg), na chapa encabeçada pelo prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges de Carvalho. A eleição ocorreu na manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro, e foi realizada na sede da instituição em Divinolândia, com a presença dos prefeitos de 16 municípios da região que integram o colegiado.

Vanderlei venceu a eleição por 10 votos a 6, disputando com o prefeito de São José do Rio Pardo, Márcio Zanetti, que presidia o Consórcio e concorria à reeleição tendo como vice o prefeito de Tambaú, Leonardo Spiga Real.

A nova diretoria presidirá o consórcio durante o biênio 2025/2026. O Conderg é responsável pela administração do Hospital Regional de Divinolândia, referência nas áreas de oftalmologia e ortopedia, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes já presidiu o Conderg por vários anos. O consórcio atua como referência cobrindo os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

