Dupla em carro de Vargem é presa com 132 garrafas de whisky em São João

Na noite do último sábado, dia 28, uma equipe do Policiamento Rodoviário realizava fiscalização na altura da praça de pedágio na Rodovia SP-344, quando pouco antes das 23h, abordou o veículo Golf prata de Vargem Grande do Sul, com dois ocupantes.

Durante a busca no automóvel, os policiais verificaram que estavam transportando várias caixas de bebidas com suspeita de falsificação e sem nota fiscal.

Fora apreendidas 132 garrafas de whisky, sendo 48 de Jack Daniels Honey, 48 de Jack Daniels, 24 de Johnnie Walker Black Label e 12 garrafas de Johnnie Walker Red Label.

A dupla recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Central de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o flagrante de receptação qualificada e apreendeu a mercadoria para ser periciada.

Fotos: Policiamento Rodoviário 4° BPRv 4ª Cia 3º Pel