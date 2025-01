Polícia apreende menores envolvidos com drogas

O primeiro caso aconteceu no dia 1º de janeiro, às 9h40, quando a equipe composta pelos cabos da Polícia Militar, Salomão e Márcio, durante patrulhamento pelo Jd. Dolores, na altura da Av. Antônio Pedro Cavalheiro, avistou uma pessoa entregando algo para um adolescente, ambos conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas.

Em busca pessoal, no bolso de sua bermuda foram localizadas três porções de maconha, um celular e a importância de R$ 5,00 em cédula. Indagado, o jovem assumiu a propriedade das drogas e objetos. Afirmou que vende drogas há mais de quatro anos, e que em sua casa teria mais drogas.

Em diligência, com a autorização da avó do menor, foi localizado no guarda roupas sete porções grandes de cocaína, uma pedra grande e duas menores de crack, nove porções de maconha, dois pinos contendo cocaína, 10 pinos vazios, uma tesoura, R$ 275,00 em cédulas e diversas embalagens vazias comumente utilizadas para embalar drogas.

Ato contínuo, a equipe se deslocou até o PPA, onde o acusado passou por atendimento médico, sendo expedido laudo cautelar e posteriormente apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista, onde foi lavrado o B.O. liberando o adolescente após prestar esclarecimentos, aos cuidados de seu tio.

A segunda apreensão aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, no dia 2 de janeiro, por volta das 10h45, quando a equipe formada pelos policiais militares cabo Anicetto e soldado Henrique foi acionada por um popular que relatou que pela Rua Onze de Novembro, em determinada residência ocorria tráfico de drogas, sendo este por um indivíduo menor de idade com uma tatuagem no rosto.

Ao fazerem a abordagem e busca pessoal, foi localizada uma porção embalada em plástico de substância que aparentava ser maconha em um dos acusados, bem como próximo a ele dois cigarros artesanais aparentando também ser da mesma droga, além da quantia de R$ 64,00 no bolso de sua bermuda. Com a outra pessoa nada foi localizado.

Indagado sobre a origem do entorpecente, foi dito pelo jovem que havia acabado de comprar a maconha da pessoa que estava ao seu lado, na casa defronte a abordagem policial. Ao indagar sobre as declarações, o acusado nada disse.

Feito contato na residência onde a droga teria sido comprada, os policiais falaram com o pai do acusado que estava no interior da residência, vindo a declarar que seu filho morava na casa e que não tinha conhecimento que ele fazia a venda de entorpecentes.

Franqueada a entrada da equipe na residência, durante vistoria nο quarto do menor foi localizado em uma gaveta de um móvel a quantia de R$1.553,15, uma balança de precisão, treze pedras de substância aparentando ser crack, todas embaladas em plástico, uma porção de substância aparentando ser maconha também embalada em plástico, um simulacro de arma de fogo similar ao modelo Glock g23, uma munição intacta de calibre .38, marca CBC e um aparelho celular da marca Apple, do modelo iphone 08s, na cor rosê.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos ao PPA de Vargem Grande do Sul para exames cautelares e posteriormente à delegacia de polícia civil local, com os objetos sendo apreendidos. Os menores foram liberados aos genitores e foi elaborado o Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas e posse irregular de munição. Também foi feito o uso de algemas devido ao estado nervoso de ambos e fundado receio de fuga.