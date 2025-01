Arma de fogo falsa é apreendida

A mesma equipe da Polícia Militar, composta pelos cabos Salomão e Márcio foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência versando sobre localização de arma de fogo. Segundo o solicitante, ele estava caminhando nas proximidades da Represa Eduíno Sbardellini, quando avistou em meio a um monte de folhas secas, um objeto aparentando ser uma arma de fogo.

Diante das informações, a equipe se deslocou ao local mencionado, onde encontrou um simulacro de arma de fogo, modelo pistola de cor preta, o qual não ostentava marca e nem número de série. O solicitante não estava no local no momento em que a equipe localizou o simulacro. Diante do fato, a ocorrência foi apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão lavrou o Boletim de Ocorrência.