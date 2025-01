Vítor e seu pai Vladimir conseguem a segunda colocação na prova Endurance

A segunda prova disputada por Vítor Hugo e seu pai Vladimir Correa também foi cheia de emoção e superação. A prova aconteceu logo após a das 300 cilindradas onde se sagrou campeão e teve duas horas de duração. Ele disputou em dupla com seu pai, da prova que exigiu muita estratégia e resistência, pois é uma prova de longa duração.

Vítor foi o piloto que largou, e fez os 30 primeiros minutos correndo muito bem, entregando a moto para seu pai Vladimir na 3ª posição. Ao assumir para fazer os próximos 30 minutos, Vladimir conseguiu ganhar mais uma posição, entregando a prova para Vítor na segunda posição.

O jovem piloto entrou para fazer seus últimos 30 minutos, e acabou perdendo uma posição por conta de estar com uma 300cc e os pilotos disputando com suas 400cc. Vladimir assumiu então para encerrar os 30 últimos minutos de prova na 3ª colocação, mas superou e conseguiu recuperar a posição perdida e a dupla vargengrandense terminou a prova sendo os 2º colocados.

“Foi uma prova de muita estratégia e resistência, onde qualquer erro causaria a perda de várias posições. Foi muito legal e emocionante a prova, pois eles tiveram que trabalhar em dupla, sendo pai e filho, foi ainda mais legal”, comentou a família, que ficou muito feliz com os resultados deles neste fim de semana.

“A corrida do Vítor foi extremamente emocionante e de muita superação, largando em último e terminando em 1º lugar nas 300cc. Também a corrida em dupla do pai e filho foi ainda mais legal, onde todos tivemos funções e trabalhamos em equipe, mas o resultado deles em pista foi excelente”, comentou a família do jovem campeão.