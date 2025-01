Vítor Hugo é campeão nas 300cc em Interlagos

Uma primeira colocação após sair em último lugar e um segundo lugar numa prova de longa duração, coroaram o fim de ano do piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, 13 anos, que participou neste fim de semana, da última etapa do campeonato Super Liga de Motovelocidade no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos SP.

Nos detalhes revelados à Gazeta de Vargem Grande, a família do jovem comentou sobre a prova que ele ganhou, onde teve de superar muitos obstáculos, começando com a chegada ao local da prova. “Chegamos lá no sábado, pois não conseguimos ir na sexta, então Vítor perdeu os treinos da sexta”, explicaram.

No sábado, o jovem piloto participou da categoria baixas cilindradas, até 400cc, onde largou com sua Yamaha R3 na última posição do grid, que era composto por 40 motos, o qual foi considerado o maior grid de motos do Brasil. Largou da última posição, pois não conseguiu fazer o classificatório na sexta.

Logo na largada, usando de toda sua técnica, Vítor Hugo já conseguiu fazer muitas ultrapassagens, ganhando várias posições e conseguindo um feito muito grande, ao terminar vencendo a prova e sendo o 1º colocado da categoria 300cc.

“Foi uma prova muito emocionante, pois ele largou em último lugar, na 40° posição e acabou sendo campeão das 300cc”, comemorou a família e também o jovem campeão.